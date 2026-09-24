फिल्ममेकर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहे क्रिश अग्रवाल के साथ सगाई कर ली है। जुलाई में इदा ने नॉर्वे में हुए प्रपोजल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

अब मंगलवार को इम्तियाज अली ने सोशल मीडिया पर बेटी की सगाई की तस्वीर साझा कर इस खास मौके की जानकारी दी।

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इम्तियाज अली की बेटी की सगाई

तस्वीर में इदा और क्रिश एक निजी समारोह में एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए इम्तियाज अली ने कपल के लिए आशीर्वाद मांगा।

उन्होंने लिखा, “नवविवाहित नहीं, बल्कि नव-सगाईशुदा क्रिश अग्रवाल और इदा अली के लिए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं।” इम्तियाज की इस पोस्ट के बाद इदा और कृष्ण को सोशल मीडिया पर बधाइयां मिल रही हैं।

कौन है क्रिश अग्रवाल

24 वर्षीय क्रिश अग्रवाल एक हेज फंड में क्वांटिटेटिव रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं। क्रिश और इदा दोनों को घूमने-फिरने का काफी शौक है और दोनों पिछले कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। जुलाई के महीने में क्रिश ने इदा को प्रपोज किया था जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ गया था।

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वहीं, इम्तियाज़ अली की बेटी इदा फिल्ममेकर हैं। उन्होंने ‘माया’, ‘लिफ्ट’ और ‘थाई मसाज’ जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्देशन किया है। इदा और क्रिश साथ मिलकर हिंदी फिल्मों पर बेस्ड एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं। इसके अलावा, दोनों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी ‘ब्लू कर्टन फिल्म्स’ भी शुरू की है।