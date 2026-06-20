फिल्ममेकर इम्तियाज अली अपनी फिल्मों से लोगों के अंदर के दर्द और भावनाओं को बखूबी दिखाना जानते हैं। समय से आगे की वो कहानियां पर्दे पर कह देना, जो शायद आम जिंदगी में लोग जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं। ऐसी कहानियों को पर्दे पर उतारने का हुनर इम्तियाज अली के पास है। हाल ही में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह के साथ उनकी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला। फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्ममेकर ने लगातार कई इंटरव्यूज दिए। उन्हीं में से एक बातचीत के दौरान उन्होंने बुर्के और पर्दे को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- ‘सिद्धू का तो खाली टिकट भी बिकेगा’, गिप्पी ग्रेवाल ने मूसेवाला पर बोली बड़ी बात, बोले- पंजाबी के दिल से पंजाब निकालना नामुमकिन…

इम्तियाज अली का बुर्का पहनने वालों पर बयान

रॉकस्टार निर्देशक को हाल ही में समदीश भाटिया के साथ उनके पॉडकास्ट में देखा गया। फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ के प्रमोशन के लिए फिल्ममेकर ने ये इंटरव्यू दिया, देश के बंटवारे से लेकर पितृसत्ता तक कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इसी बातचीत में इम्तियाज अली ने बुर्के और पर्दा करने वाले लोगों पर अपनी राय रखी।

फिल्ममेकर ने कहा- ‘जब कोई कहता है कि ‘मैं बुर्के में सहज हूं’ या ‘मुझे पर्दा करने में कोई दिक्कत नहीं है’, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर किसी समाज में लोग इसे नॉर्मल मानने लगें, तो यह स्वस्थ सोच नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में इंसान मानसिक रूप से इतना दबाव और पीड़ित महसूस करने लगता है कि उसे वही सही लगने लगता है।’

यह भी पढ़ें- बड़े पर्दे पर डराकर भी असल जिंदगी में प्रेरणा बने आशीष विद्यार्थी, जानें उनके करियर और उपलब्धियों का सफर

इम्तियाज ने क्यों कहा – ‘मैं आपका दुश्मन नहीं हूं’

इस जवाब पर इंटरव्यू के होस्ट समदीश उनसे कहते है कि अलग अलग समुदायों के अपने नियम होते है, किसी को उसकी पसंद से रोकना भी तो गलत है ना। इस पर इम्तियाज अली ने जवाब दिया, ‘मेरा मतलब किसी को रोकना या उसके निजी जीवन में दखल देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि समाज में सहिष्णुता और संतुलन होना चाहिए। आज मुझे सबसे ज्यादा यही लगता है कि मध्यम सोच रखने वाले लोग कहीं गायब हो गए हैं। हर कोई किसी न किसी छोर पर खड़ा है, इसलिए बातचीत करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं।’

फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’

हाल ही में इम्तियाज की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला। लोगों ने फिल्म को एक अच्छी कहानी का खिताब दिया। फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय की एक प्रेम कहानी के बारे में है।

एक ऐसे शक्श की कहानी जिसने बंटवारे की उस आंधी में 80 साल पहले अपने प्यार को खो दिया था। ‘मैं वापस आऊंगा’ को इसकी संवेदनशील कहानी, दमदार संगीत और कलाकारों के शानदार अभिनय के लिए सराहा जा रहा है। खास तौर पर दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक से खूब तारीफ मिल रही है।