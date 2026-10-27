अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी ‘भारत छोड़ो’ नोटिस के मामले में 2 नवंबर तक अंतरिम राहत दी है। यह नोटिस मुंबई स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने जारी किया था। इसमें इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

2 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

इमरान खान की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे फिर से होगी। फिलहाल कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बाद इस मामले में अगली सुनवाई का इंतजार है।

प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इमरान खान को मिला था नोटिस

इमरान खान 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया।

इमरान खान ने इस कार्रवाई को गलत और गैरकानूनी बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से नोटिस रद्द करने और उन्हें देश से बाहर भेजने जैसी कार्रवाई से सुरक्षा देने की मांग की है।

इमरान खान ने नोटिस को दी चुनौती

अपनी याचिका में इमरान खान ने मांग की है कि अधिकारियों को उन्हें भारत से बाहर भेजने, उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने, ब्लैकलिस्ट करने या उनके OCI स्टेटस पर कार्रवाई करने से रोका जाए।

इमरान का कहना है कि नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने किस कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया और न ही कोई जांच की गई।

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उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस में उन्हें अमेरिकी नागरिक बताया गया है, लेकिन उनके OCI कार्ड का ध्यान नहीं रखा गया। इमरान के मुताबिक, उन्होंने OCI कार्ड से जुड़ी किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

इमरान ने प्रदर्शन को लेकर क्या कहा?

इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा कि 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश नहीं की थी। उनके मुताबिक, पुलिस के जाने के लिए कहने पर वह अपनी कार की ओर लौट रहे थे, तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसी शाम उन्हें छोड़ दिया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रदर्शन में शामिल होने भर से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने विदेशी नागरिकों या OCI कार्डधारकों पर लागू नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जांच के अधीन FIR के आधार पर उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस कैसे दिया जा सकता है।

किरीट सोमैया की शिकायत के बाद जारी हुआ नोटिस

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इमरान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन में शामिल होकर कानून का उल्लंघन किया है।

इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। सोमैया की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला FRRO को भेज दिया, जिसके बाद इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया। अब इमरान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।