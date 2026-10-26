बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए जारी नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। अदालत अब मंगलवार, 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। इमरान खान ने विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ (LIN) को चुनौती दी है। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में इमरान के पास भारत छोड़ने की तय समयसीमा पूरी होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं।

FRRO ने 14 अक्टूबर को अभिनेता इमरान खान को ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया था। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मार्ग के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद की गई। इमरान खान को इस प्रदर्शन के दौरान अन्य लोगों के साथ हिरासत में भी लिया गया था। FRRO ने कथित तौर पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्हें भारत छोड़ने का निर्देश दिया।

इससे पहले 17 अक्टूबर को FRRO ने इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उनके ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण को रद्द किए जाने की संभावना जताई गई थी। इसके बाद अभिनेता ने बॉम्बे हाई कोर्ट बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए जारी नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। अदालत अब मंगलवार, 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। इमरान खान ने विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ (LIN) को चुनौती दी है। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में इमरान के पास भारत छोड़ने की तय समयसीमा पूरी होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं।

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इमरान खान ने अदालत से क्या मांग की?

इमरान खान ने अपनी याचिका में अदालत से भारत छोड़ने के नोटिस को रद्द करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनके खिलाफ निर्वासन जैसी कोई भी सख्त कार्रवाई न की जाए। 19 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया गया था। उस समय अदालत ने 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।

इमरान खान की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने पहले दलील दी थी कि अभिनेता महज दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं, अभिनेता की हिरासत के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इमरान ने कानून का उल्लंघन किया है। इसके बाद पुलिस ने एक ऐसी एफआईआर FRRO को भेजी थी, जिसके आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। इसी के आधार पर FRRO ने नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में अदालत के अगले फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं।