Imran Khan House: अभिनेता इमरान खान इस वक्त सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में लिए जाने और उसके बाद देश छोड़ो नोटिस पाने को लेकर चर्चा में हैं। वो अमेरिकी नागरिक हैं ऐसे में उनके खिलाफ देश छोड़ने की मांग हो रही है। इमरान 3 साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी शहर कजरात में खूबसूरत घर भी बनाया है।

इमरान खान का ये घर प्रकृति के बेहद करीब है और इसे बनाने के लिए इमरान ने एक साल तक सिर्फ ये देखा कि सूरज किस दिशा से निकलता है, बारिश में पानी कैसे बहता है और मौसम बदलने पर पेड़-पौधों में क्या बदलाव आते हैं। इतना ही नहीं इस घर को बनाने के लिए उन्होंने 3डी मॉडलिंग सीखी और बिना किसी आर्किटेक्ट की सहायता अपने घर को डिजाइन किया।

पेड़ों और पहाड़ियों के बीच बने इस घर में खूब धूप आती है। इसमें बड़ी खिड़कियां, खुले कमरे, हल्के रंग के फर्श और सादा इंटीरियर है। घर को इस तरह बनाया गया है कि बाहर की हरियाली भी उसके अंदर का हिस्सा लगती है।

इमरान ने 2024 में सोशल मीडिया पर अपने घर की तस्वीरें शेयर की थीं। इनमें ऊंची और ढलानदार छत वाले कमरे, लकड़ी की बीम, कांच के बड़े दरवाजे और बाहर बना लकड़ी का डेक दिखाई दिया। बेडरूम में भी बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं, जिनसे खूब धूप आती है। घर में जरूरत के हिसाब से ही फर्नीचर रखा गया है।

(Photo: Instagram/Imran Khan)

इमरान खान ने खुद कैसे डिजाइन किया अपना घर?

इमरान ने 2024 में बताया था कि उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई नहीं की है, फिर भी अपने घर का डिजाइन खुद तैयार किया। इसके लिए उन्होंने 3D मॉडलिंग सीखी। घर बनवाने से पहले उन्होंने एक साल तक जमीन, धूप की दिशा और आसपास के माहौल को अच्छी तरह समझा।

(Photo: Instagram/Imran Khan)

इमरान ने लिखा था, “पिछले कुछ सालों में मैंने जो काम किए, उनमें से एक घर बनाना भी था। मैंने कुछ फिल्मों में आर्किटेक्ट की भूमिका जरूर निभाई है, लेकिन मेरे पास इस काम की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं है। हालांकि, मुझे नई चीजें सीखना और उनके साथ प्रयोग करना पसंद है।”

जमीन पर ऊबड़-खाबड़ हिस्से, मौसमी झरने और एक चट्टान थी। इमरान चाहते थे कि घर का डिजाइन प्रकृति के हिसाब से हो। उनका मकसद आलीशान विला बनाना नहीं, बल्कि ऐसा घर तैयार करना था, जहां से आसपास की खूबसूरती का आनंद लिया जा सके।

(Photo: Instagram/Imran Khan)

इमरान के मुताबिक, घर बनाने की प्रक्रिया में समय जरूर लगा, लेकिन उनकी मेहनत सफल रही। उन्होंने यह भी बताया कि खुद घर बनाना इलाके में पहले से तैयार विला खरीदने के मुकाबले सस्ता पड़ा।

(Photo: Instagram/Imran Khan)

इमरान के मुताबिक, घर बनाने की प्रक्रिया में समय जरूर लगा, लेकिन उनकी मेहनत सफल रही। उन्होंने यह भी बताया कि खुद घर बनाना इलाके में पहले से तैयार विला खरीदने के मुकाबले सस्ता पड़ा।

(Photo: Instagram/Imran Khan)

इमरान खान का करजात वाला घर उनकी सादगी भरी जीवनशैली को दिखाता है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने महंगी चीजों से दूरी बनाई है। उन्होंने अपनी कार खुद ठीक की और उसमें बदलाव भी किए। इससे पहले वह अपने गैराज से महंगी गाड़ियां हटा चुके थे।

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पूर्व पत्नी अवंतिका मलिक से अलग होने के बाद इमरान पाली हिल का बंगला छोड़कर बांद्रा के एक अपार्टमेंट में रहने लगे थे। फिल्म कंपेनियन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शुरुआत में उनके पास सिर्फ टीवी और सोफा था। वह जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीदते थे और घर के कई काम खुद करते थे। यहां तक कि उनके पास खाने के लिए सिर्फ तीन प्लेटें थीं।