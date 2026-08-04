आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान लंबे समय से बड़े पर्दे से गायब हैं। ऐसे में हर कोई उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता है कि आखिर वह फिल्मों में वापसी कब कर रहे हैं। बता दें कि इमरान साल 2015 में निखिल आडवाणी की फिल्म ‘कट्टी बट्टी’ में बतौर अभिनेता कंगना रनौत के साथ आखिरी बार नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने इसी साल वीर दास की फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ में छोटा सा कैमियो किया था, लेकिन लीड एक्टर के तौर पर उनकी वापसी का इंतजार हर किसी को था, जो अब खत्म होता नजर आ रहा है।

ओटीटी पर अभिनय दिखाएंगे इमरान

दरअसल, अब इमरान खान ने खुद अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। ‘द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया’ से बात करते हुए इमरान ने बताया कि उनकी नई फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह एक मैच्योर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो इस समय पोस्ट-प्रोडक्शन में है और इसी साल के आखिर में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

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इसके बारे में बात करते हुए इमरान ने कहा, “मैंने अभी एक नई फिल्म की शूटिंग पूरी की है। यह 10 सालों में मेरी पहली फिल्म है और हम अभी पोस्ट-प्रोडक्शन में हैं। इसका नाम ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ है। यह नेटफ्लिक्स के लिए है और इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है। यह एक मैच्योर रोमांटिक कॉमेडी है, जो मेरी मौजूदा उम्र के हिसाब से सही है।”

इमरान ने बताया कि यह फिल्म उनके लिए लंबे इंतजार के बाद सही वापसी साबित हुई है। उनका कहना है कि यह कहानी उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी के इस दौर को दर्शाती है। एक आम कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म के साथ वापसी करने के बजाय इमरान ने ऐसी कहानी चुनी है, जो पिछले दशक में उनके अपने विकास से मेल खाती है। अभिनेता ने कहा, “मैंने अभी एक बहुत अच्छे युवा एक्टर गुरफतेह पीरजादा के साथ काम किया है। ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ यह वह फिल्म है, जिसे मुझे 10 साल बाद बनाना ही था।”

दानिश असलम ने किया है फिल्म का निर्देशन

बता दें कि इससे पहले इमरान खान बता चुके हैं कि फिल्म का निर्देशन दानिश असलम ने किया है, जिनके साथ वह पहले ‘ब्रेक के बाद’ में काम कर चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह फिल्म उनकी पुरानी फिल्म का आगे बढ़ता हुआ सफर है।

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