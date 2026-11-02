अभिनेता इमरान खान ने सोमवार, 2 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में हुए प्रदर्शन में शामिल होने पर बिना शर्त माफी मांग ली है। बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद अभिनेता ने यह कदम उठाया। दरअसल, अदालत ने कहा था कि ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक होने के नाते उन्हें देश की आलोचना करने का अधिकार नहीं है।

अदालत ने इमरान खान से कहा कि वह हलफनामा देकर बिना शर्त माफी मांगें या अपने किए पर अफसोस जताएं। साथ ही उन्हें यह भरोसा भी देना होगा कि वह भविष्य में SIR के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में शामिल नहीं होंगे।

इसके बाद इमरान खान ने अदालत में माफी मांगते हुए हलफनामा दिया और दोबारा ऐसे प्रदर्शनों में शामिल न होने का भरोसा दिलाया। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर 7 दिसंबर तक रोक लगा दी।

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दरअसल, इमरान खान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी उस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। पहले कोर्ट ने इस नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगाई थी। अब इस रोक को बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दिया गया है।

अदालत ने FRRO से भी सवाल किए। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इमरान खान पिछले 40 साल से भारत में रह रहे हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। ऐसे में उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी करने से पहले कम से कम अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाना चाहिए था।

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास OCI कार्ड है। उन्हें 14 अक्टूबर को ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया गया था। इससे कुछ दिन पहले, 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।

इमरान खान को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने OCI नियमों और वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एक ऐसी FIR FRRO को भेजी थी, जिसके आरोप अभी साबित नहीं हुए थे। इसी के आधार पर FRRO ने इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था।