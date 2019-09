Ileana D’Cruz Reply To Troll: सोशल मीडिया पर अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स को ट्रोल होना पड़ता है। इस बार ट्रोल्स के निशाने पर एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज आ गईं। हालांकि एक्ट्रेस ने भी ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया। हाल ही में इलियाना ने अपने फैन्स संग चैटिंग के लिए इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन रखा था। इस दौरान एक कई फैन्स ने इलियाना ने उनकी फिल्मों, पसंद और नापसंद के बारे में सवाल किए। हालांकि एक यूजर ने एक्ट्रेस से वर्जिनिटी से जुड़ा सवाल पूछा तो इलियाना भड़क उठीं।

इलियाना ने एक यूजर ने लिखा- आपने वर्जिनिटी कब खोई थी? सवाल के जवाब में इलियाना ने लिखा- तुम्हारी मां क्या कहेंगी? एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर सेशन की कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया है।

इसके पहले टाइगर श्रॉफ ने भी फैन्स संग बातचीत के लिए Q&A सेशन रखा था। इस दौरान फैन ने टाइगर से सवाल किया था कि क्या वह वर्जिन हैं? इस सवाल के जवाब में टाइगर ने लिखा- ”अबे बेशर्म! मेरे मां-पापा भी मुझे फॉलो करते हैं।” वहीं टाइगर से एक यूजर ने दिशा पाटनी को डेट करने के सवाल के जवाब में लिखा था कि उनकी औकात नहीं है।

करियर की बात करें तो इलियाना डिक्रूज को आखिरी बार तेलुगू फिल्म ‘अमर अकबर एंथोनी’ में नजर आई थीं। इस फिल्म में रवि तेजा भी लीड भूमिका में थे। वहीं इलियाना को अब अपकमिंग फिल्म ‘पागलपंती’ में देखा जाएगा। अनीस बज्मी के निर्देशन में बन रही फिल्म में जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, अरशद वारसी के अलावा पुलकित सम्राट जैसे सितारे भी लीड भूमिका में हैं। फिल्म 8 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

