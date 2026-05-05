विजय के लिए यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण बन गई है, जिसने उनके फिल्मी करियर और जनसमर्थन दोनों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। उनकी राजनीतिक पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए सभी को चौंका दिया है।

फिल्म Jana Nayagan अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन असल जिंदगी में विजय को लोग पहले ही ‘जननायक’ मान चुके हैं। उनकी इस शानदार जीत के बाद देशभर से बधाइयों का तांता लग गया है और उनके फैंस जश्न में डूबे हुए हैं।

विजय की मां इस जीत से बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं।’ वहीं उनके पिता ने भी गर्व जताते हुए कहा, ‘वह सिर्फ उनकी मां ही नहीं, बल्कि उनकी पहली फैन भी हैं।’

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विजय के पिता ने आगे कहा, “एक पिता के तौर पर मैं बहुत गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूं। पिछले दो सालों में मैंने उसका आत्मविश्वास और लोगों पर भरोसा देखा है। उसे हमेशा यकीन था कि वह Chief Minister of Tamil Nadu बनेगा और उसके मन में कभी कोई संदेह नहीं था। एक नेता के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी होता है। उसने यह जीत अपने दम पर हासिल की है, बिना किसी गठबंधन के। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग लाया है। यह एक ऐतिहासिक जीत है और तमिलनाडु के लोगों के लिए अच्छी खबर है।”

फिल्म निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘यही सिनेमा की ताकत है- यह लोगों को प्रेरित कर सकता है, व्यवस्था को हिला सकता है और एक शख्स की मौजूदगी को असली ताकत में बदल सकता है। यह सिनेमा का स्क्रीन से बाहर आकर जमीन पर उतरना है। यह सिर्फ शोर या दिखावा नहीं, बल्कि असली शक्ति है। विजय सर और तमिलगा वेट्री कझगम को मेरी दिल से बधाई।’

वहीं दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने भी विजय को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘प्रिय विजय, इस शानदार जीत के लिए बधाई। जनता ने आपको चुना है और उनका भरोसा बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी को गर्व और उद्देश्य के साथ निभाएंगे और सेवा के इस नए सफर की शुरुआत करेंगे।’

इसके अलावा कई अन्य सितारों जैसे मांचू लक्ष्मी और टाइगर श्रॉफ ने भी विजय को जीत की बधाई दी।

दिलचस्प बात यह रही कि कई फैंस ने इस जीत को Trisha Krishnan के जन्मदिन (4 मई) से जोड़कर भी देखा। त्रिशा सुबह तिरुपति गई थीं और बाद में चेन्नई में विजय के घर पहुंचीं, जहां चुनाव नतीजों के दौरान TVK के 100 सीटों का आंकड़ा पार करने पर जश्न मनाया गया।

इस बड़ी जीत के बाद विजय के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उन्होंने चेन्नई में अपने माता-पिता के घर के बाहर जुटे समर्थकों का अभिवादन भी किया।

सोशल मीडिया पर विजय और उनके परिवार के जश्न के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें खुशी और उत्साह साफ झलक रहा है। खबरों के मुताबिक, विजय आज अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें आगे की रणनीति और सरकार गठन को लेकर चर्चा होगी।

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