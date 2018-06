IIFA Awards 2018: B-TOWN के सितारों से फिर सजेगी IIFA 2018 की रंगीन रात…

IIFA Awards 2018: बॉलीवुड सितारे एक बार फिर एक साथ एक जगह इकट्ठा होने की तैयारी में हैं। मौका है IIFA 2018 का, इस बार IIFA बैंकॉक में होने जा रहा है। इस भव्य समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी के साथ ही 22 जून की रात बॉलीवुड सितारों से झिलमिलाती नजर आएगी। हर साल IIFA की शाम बेहद रंगीन होती है। इस बार भी IIFA 2018 में बड़े बड़े सितारों का मेला लगेगा। हर बार इस अवॉर्ड सेरमनी में बी टाउन के नामी सेलेब्स जैसे प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान यहां आते हैं और अपनी स्टेज परफॉर्मेंस से अपना टशन दिखाते हैं।

पिछले कई सालों में IIFA अवॉर्डस और सेलिब्रेशन कई देशों में किया जा चुका है। जोहान्सबर्ग, एम्सटर्डम, दुबई, कोलंबो, टोरांटो, सिंगापुर, टांपा, कुआलालंपुर और न्यूयॉर्क में IIFA की शाम का नशा सबके सिर चढ़कर बोल चुका है। इस बार IIFA में सेलेब्स बैंकॉक पहुंच रहे हैं। बैंकॉक के Siam Niramit Theatre में बॉलीवुड के सितारे अपना जलवा दिखाने की तैयारी में हैं। बता दें, IIFA 2018 के जश्न की शुरुआत आज यानी 22 जून से होगी और 24 जून तक रहेगी।

IIFA में म्यूजिकल इवेंट IIFA रॉक्स में इस बार आयुष्मान खुराना अपनी आवाज का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। वहीं इस बार के IIFA में ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ स्टार कार्तिक आर्यन भी परफॉर्म करेंगे। इस इवेंट में सिंगर और कंपोजर प्रीतम भी परफॉर्म करेंगे। बता दें, प्रीतम ने थाई म्यूजीशियन्स और उनके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है जिसका प्रदर्शन वह IIFA 2018 में करेंगे। इवेंट में अमित मिश्रा, अंतरा मित्रा, श्रीराम के अलावा और भी कई सिंगर्स अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। वहीं इस बार के आइफा में ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ एक्ट्रेस नुशरत बरूचा भी अपनी परफॉर्मेंस देंगी। इससे पहले बी टाउन के सितारों के IIFAपरफॉर्मेंस की झलक देखें यहां:-

Our very own Bhai is going to be entertaining you to no end today evening at 7:00 pm. #IIFA2017 @BeingSalmanKhan @ManishPaul03 pic.twitter.com/L7Tp1R5IV6 — COLORS (@ColorsTV) July 16, 2017

Good looks runs in their genes! #Throwback to when the charmers, #RanbirKapoor & @chintskap swooned us with their performance at IIFA 2012. pic.twitter.com/zIY3gT4Fou — IIFA Awards (@IIFA) July 3, 2017

Sets fire to the stage each time he shakes a leg! A delight to watch always. #Throwback to @karanjohar at IIFA in 2011. pic.twitter.com/k1pWnKGxOR — IIFA Awards (@IIFA) June 25, 2017

