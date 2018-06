IIFA Awards 2018 Live Streaming: अपने फेवरेट स्टार्स की परफॉर्मेंस न करें मिस, यहां ऑनलाइन देख सकते हैं सितारों की रंगीन शाम

आईफा अवार्ड्स के रंगारंग कार्यक्रम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। करीब दस सालों बाद बैंकाक की जुनूनी भरी गलियों में एक बार फिर आइफा का जलवा देखने को मिलेगा। आईफा इवेंट आज 22 जून से शुरू होने वाला है और ये इंवेट 24 जून तक चलेगा। इस शो का प्रसारण टीवी के साथ ही साथ ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। 19वें आईफा अवार्ड्स का सारा एक्शन जुलाई में टीवी पर देखा जा सकता है। इस सेरेमनी का प्रसारण कलर्स टीवी पर किया जाएगा और इसके अलावा दर्शक आईफा अवार्ड्स को ऑनलाइन चैनल Voot पर भी देख सकते हैं।

आईफा 2018 में सितारों के चोटिल होने का सिलसिला जारी है। हाल ही में शाहिद कपूर रिहर्सल के दौरान पीठ में चोट लगवा बैठे और अब वे आइफा में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इससे पहले फिल्म बेफ्रिके की एक्ट्रेस वानी कपूर भी कुछ दिनों पहले चोटिल हो गई थी और इसी के चलते वे अब इन अवार्ड्स में परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। यही नहीं ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ से चर्चा में आए एक्टर कार्तिक आर्यन को भी लिगामेंट टियर की प्रॉबल्म है और माना जा रहा था कि वे भी आईफा के अवार्ड्स फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, वानी कपूर की जगह नागिन एक्ट्रेस मोनी रॉय आईफा अवार्ड्स में परफॉर्म करेंगी और लिगामेंट टियर की समस्या के बावजूद कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर की जगह परफॉर्म करेंगे।

Baba is back! @arjunk26 is all smiles as he preps for #IIFA2018. Which songs do you think he’s going to perform on? pic.twitter.com/09jxVN6lEq

— IIFA Awards (@IIFA) June 14, 2018