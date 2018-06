IIFA Awards 2018 Winners List: बीते रविवार को IIFA अवॉर्ड्स 2018 की एक बेहतरीन शाम का आयोजन किया गया। बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने बैंकॉक के सियाम निरामित थियेटर में अपना जलवा बिखेरा। इस साल का IIFA अवॉर्ड्स कुछ खास रहा क्योंकि इस बार 20 साल के बाद अभिनेत्री रेखा ने स्टेज पर परफॉर्म किया और बॉबी देओल ने अवॉर्ड्स फंक्शन में बरसात फिल्म के गाने पर डांस किया। आईफा अवॉर्ड के विनर्स की लिस्ट सामने आ चुकी है।

फिल्म मॉम के लिए दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला, जबकि बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड इरफान खान को हिंदी मीडियम को मिला है। अवॉर्ड लेते हुए बोनी कपूर (आंखों में आंसूओं के साथ) ने कहा, मैं उन्हें(श्रीदेवी) को अपनी लाइफ में हर सेकेंड और मिनट मिस करता हूं। मैं अभी महसूस करता हूं कि वह यहीं मेरे आसपास हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी जाह्नवी को भी सपोर्ट करें जैसे आपने उनकी मां का साथ दिया।

She was the queen of grace and worthy of every praise. There's no doubt the award for Performance in a Leading Role – Female posthumously goes to the late #Sridevi#IIFA2018 #NEXAIIFAAwards pic.twitter.com/x88ClJgR1d

