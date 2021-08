डिंपल कपाड़िया इनकार कर देतीं तो नहीं बन पाती ‘दिल चाहता है’- फरहान अख़्तर ने बताई वजह

मल्टी-टैलेंटेड फरहान अख्तर ने बॉलीवुड में फिल्म डायरेक्शन के साथ अपने फिल्मी करियर का सफर शुरू किया था। फिल्म दिल चाहता है (Dil Chahta Hai) को उन्होंने आमिर खान (Aamir Khan), सैफ अली खान (Saif Ai Khan) और अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) संग मिल कर बनाया था। फिल्म में एक और बड़ा नाम था- डिंपल कपाड़िया।

फिल्म दिल चाहता है को बने पूरे 20 साल बीत चुके हैं, यारी-दोस्ती का जश्न मनाती इस फिल्म को दर्शकों से इतना प्यार मिलने पर फरहान अख्तर ने खास अंदाज में शुक्रिया कहा। वहीं फरहान ने अपने इस फिल्म के हर कलाकार को फिल्म से जुड़ी तस्वीरों के साथ स्पेशल मेसेज दिया। ऐसे में डिंपल कपाड़िया को लेकर भी फरहान अख्तर ने कहा कि अगर डिंपल कपाड़िया इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर देतीं तो दिल चाहता है फिल्म नहीं बन पाती।

दरअसल, फिल्म में डिंपल कापड़िया का रोल काफी चैलेंजिंग था। दिल चाहता है में उन्होंने एक डिवॉर्सी महिला की भूमिका निभाई थी, जो कि एल्कोहॉलिक होती है औऱ सोसाइटी में अकेली रहती है। ये किरदार बोल्ड, बिंदास और इंस्पायरिंग था।

ऐसे में अब इस फिल्म की सक्सेस की खुशी मनाते हुए फरहान अख्तर ने डिंपल कपाड़िया को स्पेशल मेसेज देते हुए कहा- ‘मुझे लगता है कि अगर आप मना कर देतीं ना, तो शायद मैं इस फिल्म को नहीं बनाता। ‘तारा’ किरदार को आपके लिए ही लिखा गया था। और बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी लकी स्टार आपने इसके लिए हां कह दिया था। आपका हमेशा आभारी रहूंगा।’

I think if you had said no, I’d probably have had to scrap making the film. Tara was written for you and thank my lucky stars that you said yes. Forever grateful. #DimpleKapadia #20YearsOfDilChahtaHai pic.twitter.com/K7ths0iCwl

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) August 10, 2021