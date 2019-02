Indian Air Force Aerial Strike: पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्‍तान स्थित जैश-ए-मोहम्‍मद के आतंकी ठिकानों को देर रात हमला कर नष्ट कर दिया। ऐसे में इस खबर से देशवासी बेहद खुश हैं। जहां आम जनता भारतीय वायुसेना द्वारा उठाए गए इस कदम से अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रही है, वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी काफी गौरांवित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अब तक कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने इस बाबत ट्वीट कर भारतीय सेना को सलामी दी है।

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीटर पोस्ट के माध्यम से भारतीय सेना को नमन करते हुए लिखा है-‘हमारी आर्म फोर्स को सेल्यूट है। जय हिंद….।’ तो वहीं अक्षय कुमार ने लिखा -‘हमें हमारी इंडियन एयर फोर्स पर गर्व है। टैरर अटैक करने वालों के कैंप्स को ध्वस्त कर दिया गया है। अंदर घुस कर मारो। अब चुप नहीं रहेंगे।’ तो वहीं एक्टर अजय देवगन ने भी भारतीय सेना पर गर्व करते हुए एक ट्वीट किया है। अजय लिखते हैं- ‘बेस्ट से टक्कर लेने वालों को अंत में ध्वस्त होना ही पड़ता है। सेल्यूट इंडियन आर्म फोर्स’।

Salute to the our armed forces.

Jai Hind. — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 26, 2019

बता दें, खुफिया सूचनाओं से मिले इनपुट्स के आधार पर बालाकोट में जैश के सबसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप को इंडियन एयर फोर्स ने मिराज के द्वारा तबाह कर दिया है। विदेश सचिव विजय गोखले ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि बड़ी संख्‍या में जैश आतंकी, ट्रेनर्स, वरिष्‍ठ कमांडरों को मार गिराया गया है।

Proud of our #IndianAirForce fighters for destroying terror camps. अंदर घुस के मारो ! Quiet no more! #IndiaStrikesBack — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 26, 2019

इस कैंप की अगुवाई मौलाना युसूफ अजर उर्फ उस्‍ताद गौरी करता था। वह जैश सरगना मसूद अजहर का रिश्‍तेदार था। ऐसे में विदेश सचिव ने कहा कि वायुसेना की कार्रवाई में किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

Mess with the best, die like the rest. Salute #IndianAirForce.@narendramodi. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 26, 2019

