सामंथा रुथ प्रभु इस वक्त अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं। अब उन्होंने बुधवार को खुद भी इस बात की पुष्टि की कि वह प्रेग्नेंट हैं। फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ की सक्सेस मीट के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मौजूदा प्रोजेक्ट्स पूरे करने के बाद वह मैटरनिटी ब्रेक लेंगी।

सामंथा ने कहा, “मा इंटी बंगारम के बाद मुझे अपनी स्थिति को देखते हुए थोड़ा ब्रेक लेना होगा। मुझे मैटरनिटी लीव पर जाना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपने फैंस के लिए एक नई फिल्म के साथ वापसी करूंगी।”

यह पुष्टि पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों के बाद आई है। फिल्म की सफलता के जश्न से जुड़े वीडियो क्लिप्स में फैंस को सामंथा का बेबी बंप दिखाई दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी।

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फिल्म की टीम से जुड़े सूत्रों ने सामंथा के कंफर्म करने से पहले ही स्क्रीन को बताया कि यह खुशखबरी फिल्म की सफलता के साथ एक खूबसूरत संयोग की तरह आई है। सूत्रों के मुताबिक, सामंथा की डिलीवरी दिसंबर 2026 में होने की संभावना है। उन्होंने कहा, “सामंथा अपनी गर्भावस्था के शुरुआती चरण में हैं और यह खबर उन्हें और उनके परिवार को बेहद खुशी दे रही है। सामंथा हमेशा से मां बनना चाहती थीं।”

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वहीं, फिल्म की निर्देशक नंदिनी रेड्डी ने भी सामंथा की प्रेग्नेंसी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, “उनकी प्रेग्नेंसी ऐसे समय आई है जब ‘मा इंटी बंगारम’ को शानदार सफलता मिली है।” साथ ही नंदिनी रेड्डी ने यह भी बताया कि सक्सेस मीट में सामंथा का बेबी बंप दिखना एक सोचा-समझा फैसला था।