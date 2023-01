मैं मार-धाड़ करने वाला अभिनेता बनना चाहता था : शाहरुख खान

बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान का कहना है कि 32 साल पहले जब वह पहली बार हिंदी फिल्म जगत में आए थे, तब वे एक मार-धाड़ वाला अभिनेता बनना चाहते थे।

शाहरुख खान। (फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )

