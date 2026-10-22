जुबान फिसल जाना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन ये गलती जब पब्लिक फिगर्स से होती तो वह चर्चा की बात बन जाती है। उनकी बातों को अक्सर पकड़ लिया जाता है। ऐसा ही कुछ ‘रामायण’ में राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के साथ हुआ जब उन्होंने दशहरे के मौके पर गलती से अपनी बात के शब्दों को आगे पीछे कर दिया और उस बात मतलब कुछ और बन गया।

फैंस की नजरों से वीडियो बच नहीं पाया और उन्होंने रणबीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद अब रणबीर कपूर ने होथ जोड़कर माफी भी मांग ली है। मामले शुरू हुआ जब 20 अक्टूबर को कोलकाता के साल्ट लेक में मौजूद सेंट्रल पार्क में एक दशहरा समारोह में ‘रामायण’ एक्टर्स रणबीर कपूर, यश और रवि दुबे फिल्म के निर्माता के साथ यहां पहुंचे।

रणबीर कपूर ने जनता से बात करते हुए कहा, ‘दशहरा हमें बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो आखिर में अंत सच्चाई और अच्छाई की होती है।’

Ranbir Kapoor at the Ramayana event



“Burai chahe kitni bhi taqatwar kyun na ho, aakhir mein aant sachai aur achhai ki hi hogi. 😵‍💫



LOOK AT NAMIT MALHOTRA’S REACTION 😭😭 blud wants to give him the belt treatment right there on stage pic.twitter.com/dr9ZU2d264 — A R E S (@aresthethird2) October 21, 2026

यह भी पढ़ें- रिलीज से पहले ‘रामायण’ का लॉस एंजिल्स में वर्ल्ड प्रीमियर, मेहमानों के लिए होगा स्पेशल आउटफिट थीम

रणबीर की फिसली जुबान, बाद में मांगी माफी

इसके बाद 21 अक्टूबर को चेन्नई में हुए फिल्म ‘रामायण’ के फुल एल्बम लॉन्च इवेंट के दौरान सबसे पहले रणबीर ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी।

उन्होंने कहा, ‘मैं दशहरे के कार्यक्रम में कल हुई एक घटना के लिए माफी मांगना चाहता हूं। दरअसल, उस दौरान मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं कहना चाहता था कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है।’

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Ranbir Kapoor apologises for his remarks at a Dussehra event in Kolkata after videos of his speech went viral on social media.



He says, "I would like to take this opportunity to apologise for the incident that happened yesterday. I was at the… pic.twitter.com/tZPsVMHjrq — ANI (@ANI) October 21, 2026

रणबीर ने ए.आर रहमान के साथ का बताया किस्सा

इसके बाद एक्टर ने फिल्म ‘रॉकस्टार’ में संगीतकार एआर रहमान के साथ अपने कोलैबोरेशन को याद किया। उन्होंने फिल्म के एक गाने की लाइन का जिक्र करते हुए बताया कि कई बार वह अपनी बात सही तरीके से शब्दों में बयां नहीं कर पाते।

उन्होंने कहा, ‘यह मुझे एआर रहमान सर के साथ फिल्म रॉकस्टार में किए गए काम की याद दिलाता है। मैं कहना चाहता हूं, ‘जो भी मैं कहना चाहूं, बर्बाद करे अल्फाज मेरे।’ इसलिए मैं अपनी उस गलती के लिए दिल से माफी मांगता हूं।’

यह भी पढ़ें- Ramayana Advance Booking Collection: रिलीज से 15 दिन पहले ‘रामायण’ ने कमाए करीब 5 करोड़, जानें टिकटों की कीमत

फिल्म ‘रामायण’ का जमकर प्रमोशन

इन दिनों फिल्म ‘रामायण’ के लिए रणबीर कपूर समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट प्रमोशन और फिल्म से जुड़े जरूरी इवेंट्स में लगी हुई है। 21 अक्टूबर को चेन्नई में हुए इस इवेंट में फिल्म के फुल एल्बम को लॉन्च किया गया।

फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी लेकिन उससे पहले 27 अक्टूबर रामायण का ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स के डेविड गेफेन थिएटर में आयोजित किया जाएगा।