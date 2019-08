Huma Qureshi Reacts on Article 370: मोदी सरकार के ‘आर्टिकल 370’ को खत्म करने के फैसले से देश भर में खुशी का माहौल है। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स भी इस खुशी में शरीक होकर ट्वीट पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में एक्ट्रेस सवाल पूछती दिखाई दे रही हैं- “कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है? मैं किसी से संपर्क नहीं कर पा रही हूं। वहां फैमिलीज से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं आशा करती हूं कि वहां सब ठीक हो।”

कश्मीर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। ऐसे में हुमा कुरैशी ने कश्मीर को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि वहां आम लोगों को इसमें कोई जान माल का खतरा न हो सब सुरक्षित रहें ऐसी वह कामना करती हैं।

एक्ट्रेस के इस ट्वीट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हुमा के इस पोस्ट को जवाब देते दिख रहे हैं। ‘लोग कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। इंडियन आर्मी है वहां हुर्रियत का शासन नहीं है वहां। सब बढ़िया है।’ एक यूजर लिखता – ‘जस्ट चिल अपने जवान हैं वहां।’ तो किसी ने लिखा-‘कश्मीर में सब ठीक है। इस नई शुरुआत को एंजॉय करो। अब जल्द ही ये स्टेट भी डेवलप होगा।’ तो किसी ने गुस्से में कहा- ‘सब ठीक है सब सेफ है, फालतू में अपना ड्रामा करना बंद करो।

Does anyone know what is happening in #Kashmir ?? Not able to speak to anyone from the family there … I pray that everyone is safe

— Huma Qureshi (@humasqureshi) August 5, 2019