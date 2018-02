हुमा के ‘मदद’ मांगने पर मंत्री रिजिजू ने किया कमेंट, तो कुरैशी ने लिए मजे- आप चुनावों पर ही फोकस करें

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने हाल ही में बाजार से खरीदे एक चाय उत्पाद पर लिखी भाषा नहीं समझ पाने के बाद इसका एक GIF अपने वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। ट्वीट में हुमा ने लिखा- क्या कोई इसे ट्रांसलेट कर सकता है? मुझे माचा बहुत पसंद है, लेकिन मैं शुगर से दूर रहना चाहती हूं… लेकिन इस पर लगा लेबल पढ़ नहीं पा रही हूं। क्या इसमें शुगर तो नहीं है? कोई ट्रांसलेट कर सकता है क्या? हुमा के इस ट्वीट को गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने रीट्वीट किया और लिखा- मैं कोशिश कर सकता था हुमा कुरैशी, लेकिन अभी मैं चुनाव कैंपेन में व्यस्त हूं।

किरन के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने मजे लिए और उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- सर आप प्लीज इलेक्शन पर फोकस करें। हुमा ने इसके साथ ही कई सारे रोने वाले और हाथ जोड़ने वाले स्माइली भी बना दिए। हुमा के इस रिप्लाई के बाद कमेंट बॉक्स में यूजर्स आपस में टकराते हुए भी नजर आ रहे हैं। हुमा के फैन्स ने जहां उनका सपोर्ट किया है, वहीं किरन रिजिजू के समर्थकों ने हुमा कुरैशी को उनकी एक्टिंग पर फोकस करने की सलाह दे डाली है। हुमा कुरैशी के इस ट्वीट को सैकड़ों लोगों ने रीट्वीट किया है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो हुमा कुरैशी जल्द ही रजनीकांत स्टारर फिल्म ‘काला’ में नजर आएंगी। 2017 उनकी कुल पांच फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अक्षय कुमार के साथ आई उनकी फिल्म जॉली एलएलबी2 दर्शकों को खूब पसंद आई और दोबारा ने भी दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया। हालांकि फिल्म विसरीज़ हाउस और एक दोपहर दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। देखना यह होगा कि रजनीकांत स्टारर फिल्म काला में हुमा का क्या रोल रहता है।

Hahaha Sir you pls focus on the elections only https://t.co/O84tjAKIms

— Huma Qureshi (@humasqureshi) February 20, 2018