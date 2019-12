‘हम आपके हैं कौन’ फेम एक्ट्रेस रेणुका ने लगाई ट्रोल्स की क्लास, ट्वीटर पर यह बात कहकर लगाई फटकार

Bigg Boss 13: ‘हम आपके हैं कौन’ फेम एक्ट्रेस रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) ने भले ही फिल्मों से दूरियां बना ली हों लेकिन सोशल मीडिया पर अपने बेबाक अंदाज के लिए वह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लंबे समय के बाद एक बार फिर रेणुका अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में शुमार हुई हैं। दरअसल, रेणुका ने अपने ट्वीटर पर एक यूजर को उसके एक पोस्ट का करारा जवाब देते हुए जबरदस्त फटकार लगाई है। अभिनेत्री ने लिखा, “मम्मी कहते हो और अपमानित शब्दों की बौछार करते हो? बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके।”

बता दें कि रेणुका शहाणे ने इससे पहले एक और ट्विटर यूजर को मुंहतोड़ जवाब दिया था जिसमें एक यूजर ने ट्विट कर एक्ट्रेस को कहा था, “रेणुका तुम सिर्फ एक डैम एक्ट्रेस हो” इस शख्स ने डैम की अंग्रेजी स्पेलिंग ‘Dam’ लिखी थी, जिसका हिंदी में मतलब होता है बांध। इसके बाद रेणुका शहाणे ने इस ट्विटर यूजर की इस गलत स्पेलिंग पर जमकर क्लास लगा दी।

उन्होंने लिखा कि आपका मतलब Damn है लेकिन लिखा गया है Dam यानी बांध जो नदी पर बनाए जाते हैं। मैं ये चाहूं तो यह भी बन सकती हूं लेकिन यह जीवित नहीं होते। डैम! अब क्या मैं तुम्हारे वाक्य को सही कर सकती हूं? ‘तुम सिर्फ एक डैम एक्ट्रेस’ हो यह सही है! और हां मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं।” हालांकि रेणुका के इस पोस्ट के बाद यूजर ने कहा कि ओ मम्मी इंग्लिश हमारी मात्र भाषा नहीं है।

बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को संबोधित करते हुए भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, “सर, असली टुकड़े-टुकड़े गैंग तो आपका आईटीसेल है, कृप्या उन्हें नफरत फैलाने से रोकिए।”

Do you mean “damn”? Dams are built over rivers, to harness electricity. You don’t mean I’m a dam, right? Even if I wanted to be, I couldn’t. They are non living things. Damn! Now may I correct your sentence? “You are just a damn actress” Yes I am! And I’m damn good! https://t.co/pJ3LSgUc04

— Renuka Shahane (@renukash) December 17, 2019