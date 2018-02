ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर-30 से टकराएगी इमरान हाशमी की यह फिल्म

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म की टक्कर इमरान हाशमी की फिल्म से होने जा रही है। असल में हाल ही में इमरान हाशमी ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। इमरान ने ट्वीट करके बताया कि उनकी फिल्म ‘चीट इंडिया’ 25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी। मालूम हो कि ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म ‘सुपर-30’ के लिए भी यही रिलीज डेट बुक की हुई थी। इमरान ने अपने ट्वीट में लिखा- टी-सीरीज भूषण कुमार, इमरान हाशमी फिल्म्स और एलिप्स एंटरटेनमेंट ड्रामा ‘चीट इंडिया’ 25 जनवरी 2019 को विश्व स्तर पर रिलीज की जाएगी।

फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में होंगे और सौमिक सेन इसका निर्देशन करेंगे। हालांकि फिल्म की कहानी और बाकी चीजों के बारे में अब तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इतना जरूर है कि इसे पहले ही चर्चित हो चुकी फिल्म सुपर-30 से टकराना होगा। बता दें ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर-30 गणितज्ञ आनंद कुमार की बायोपिक है जिसकी शूटिंग से कुछ सीन पहले ही इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन ने अपने लुक पर भी काफी एक्सपेरिमेंट किया है।

