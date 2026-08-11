बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर और हैंडसम एक्टर्स में शुमार ऋतिक रोशन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपनी शानदार एक्टिंग, दमदार डांस और फिटनेस के लिए मशहूर ऋतिक को अक्सर बॉलीवुड का ‘ग्रीक गॉड’ कहा जाता है। वह इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में भी शामिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋतिक ने महज 6 साल की उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था?

ऋतिक रोशन ने बतौर बाल कलाकार 80 के दशक में कई फिल्मों में काम किया था। वह पहली बार साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म ‘आशा’ में नजर आए थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 6 साल थी। इसके बाद उन्होंने ‘आप के दीवाने’ (1980) और ‘आस-पास’ (1981) जैसी फिल्मों में भी बाल कलाकार के तौर पर काम किया।

हालांकि, धीरे-धीरे ऋतिक ने फिल्मों से दूरी बना ली। उनके पिता और फिल्ममेकर राकेश रोशन चाहते थे कि ऋतिक पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। ऋतिक ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया और उनकी चार फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक जुड़े।

फिल्मी परिवार से है नाता

ऋतिक रोशन का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता राकेश रोशन अभिनेता और निर्देशक हैं। उनके दादा रोशनलाल नागरथ मशहूर संगीतकार थे, जबकि उनके चाचा राजेश रोशन भी जाने-माने संगीतकार हैं। ऋतिक की मां पिंकी रोशन निर्माता-निर्देशक जे. ओम प्रकाश की बेटी हैं। उनकी एक बड़ी बहन सुनैना रोशन हैं।

यानी ऋतिक को भले ही अभिनय की विरासत परिवार से मिली हो, लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है।

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‘कहो ना प्यार है’ ने रातोंरात बनाया स्टार

साल 2000 में ऋतिक रोशन ने फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म का निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन ने किया था और इसमें ऋतिक के साथ अमीषा पटेल नजर आई थीं।

‘कहो ना प्यार है’ रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और ऋतिक रातोंरात सुपरस्टार बन गए। फिल्म में उनकी एक्टिंग, डांस और लुक्स ने दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा कर दिया था। इस फिल्म के लिए ऋतिक ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए।

दिलचस्प बात यह है कि राकेश रोशन पहले इस फिल्म को शाहरुख खान के साथ बनाने का विचार कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपने बेटे ऋतिक को फिल्म में कास्ट किया और यही फिल्म उनके करियर के लिए गेमचेंजर साबित हुई।

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सुजैन से शादी और फिर तलाक

ऋतिक रोशन ने साल 2000 में ही अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी की थी। दोनों के दो बेटे हैं, रेहान और रिदान। हालांकि करीब 14 साल की शादी के बाद 2014 में ऋतिक और सुजैन ने तलाक ले लिया।

दोनों का अलग होना फैंस के लिए काफी हैरान करने वाला था। हालांकि तलाक के बाद भी ऋतिक और सुजैन के बीच अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। दोनों अपने बच्चों की परवरिश को लेकर साथ नजर आते हैं और कई मौकों पर एक-दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए भी दिखाई देते हैं।

आज ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे सफल और लोकप्रिय सितारों में गिने जाते हैं। एक बाल कलाकार से लेकर सुपरस्टार और फिर बॉलीवुड के ‘ग्रीक गॉड’ तक का उनका सफर बताता है कि फिल्मी परिवार से आने के बावजूद इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की।