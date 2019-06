Hrithik Roshan’s sister Sunaina Roshan: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन ने अपने एक ट्वीट के जरिए कंगना रनौत और ऋतिक के बीच के विवाद को हवा दे दी है। दरअसल सुनैना ने ट्वीट कर कंगना का सपोर्ट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा-‘ मैं कंगना का पूरा समर्थन करती हूं,’। सुनैना को कंगना का सपोर्ट करता देख ऋतिक के फैंस काफी नाराज हो गए जिसके बाद से उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा-‘आप जल्द स्वस्थ हों मैम।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘दुश्मनों को भी ऐसी बहन न मिले।’ इसके साथ ही एक यूजर ऋतिक के प्रति प्यार जताते हुए लिखा- ‘दीदी हम ऋतिक को बहुत प्यार करते हैं। ऋतिक भी आपको प्यार करते हैं। आपको यह सोचना चाहिए। यह एक फेज है। गुजर जाएगा।’

एक और यूजर ने लिखा- ‘हम आपके भाई का समर्थन करते हैं। वह दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं।’

We support of course your brother @iHrithik he is the best person in the world

— salma mohamed (@salmamohameds17) June 18, 2019