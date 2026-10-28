बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स वाइफ सुजैन खान को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक खास पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर परिवार की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपने दोनों बेटों रेहान, रिदान और सुजैन के साथ नजर आ रहे हैं।

अपनी पोस्ट में इस पोस्ट के जरिए ऋतिक ने ये जाहिर किया है कि आज भी उनके मन में सुजैन के लिए प्यार, सम्मान है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो आज भी हर कदम पर सुजैन को सपोर्ट करते हैं।

सुजैन के लिए ऋतिक का खास मैसेज

ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “यह बधाई थोड़ी देर से आई है, लेकिन दिल की गहराइयों से है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सुजैन। मेरी कामना है कि यह साल तुम्हारे जीवन में उतना ही प्यार, गर्मजोशी, खुशी और जादू लेकर आए, जितना तुम अपने आसपास के लोगों को देती हो।”

ऋतिक ने सुजैन की तारीफ करते हुए उन्हें अपने बच्चों की बेहतरीन मां बताया। उन्होंने लिखा, “तुम रेहान और रिदान की सबसे अच्छी मां हो। मैं शुक्रगुजार हूं कि उनके पास तुम्हारे जैसी मां है, जो उनकी जिंदगी में सकारात्मकता और रोशनी लाती है। तुम हमेशा जिंदगी का अच्छा पहलू देखने की कोशिश करती हो और ऐसा करते कभी नहीं थकतीं।”

उन्होंने आगे लिखा, “तुम कमाल हो। जैसा कि पापा कहते हैं, ‘कमाल वही करता है, जो कमाल का होता है।’ तुम सच में कमाल के काम करती हो। तुम्हें और ताकत मिले। मेरी कामना है कि तुम्हारा ब्रांड ‘द चारकोल प्रोजेक्ट’ दुनिया के हर उस शहर तक पहुंचे, जहां तक तुम पहुंचने का सपना देखती हो। मैं आज भी तुम्हारे लिए चीयर करता हूं और हमेशा करता रहूंगा।”

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ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने साल 2000 में शादी की थी। करीब 13 साल साथ रहने के बाद दोनों 2013 में अलग हो गए। हालांकि, तलाक के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते को सम्मान के साथ बनाए रखा है।

सबा आजाद को डेट कर रहे हैं ऋतिक

ऋतिक रोशन फिलहाल अभिनेत्री और सिंगर सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में हैं, जबकि सुजैन खान अभिनेता अर्सलान गोनी को डेट कर रही हैं।