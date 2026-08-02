हाल ही में कंगना रनौत से जुड़े राजनीतिक विवाद के बाद उनका और ऋतिक रोशन का पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई मीम्स और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। अब अभिनेता ने भी खुद एक वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में लोगों को बदलती जनभावना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर फैसला करना चाहिए।

ऋतिक रोशन ने किया पोस्ट

दरअसल, एक यूजर ने फ्रेडी बर्डी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया। इस पोस्ट में लिखा था कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में कई लोग इस पोस्ट को कंगना और ऋतिक के पुराने विवाद से जोड़कर देख रहे थे। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि हाल की घटनाओं के बाद ऋतिक सही साबित हुए हैं।

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लेकिन ऋतिक ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए यह साफ कहा कि सिर्फ इसलिए किसी एक का साथ देना सही नहीं है, क्योंकि अब लोगों की राय दूसरे के खिलाफ हो गई है। अभिनेता ने कमेंट में लिखा, “मेरे दोस्त, सिर्फ इसलिए ‘A’ का साथ देना, क्योंकि अब आपको ‘B’ पसंद नहीं है, हमारे समाज की बड़ी समस्या का हिस्सा है। मैं इंतजार करूंगा कि लोग सही समय पर और तथ्यों के आधार पर बात करें। वही सही होगा, लेकिन अब इसकी परवाह किसे है, है ना।”

बता दें कि यह मामला तब फिर चर्चा में आया जब कंगना रनौत और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास के बीच छात्र विरोध प्रदर्शनों और राजनीति को लेकर बहस हुई। कंगना ने छात्र प्रदर्शन के वीडियो की आलोचना करते हुए उन्हें उल्टी लाने वाले बताया था। इसके बाद उन्होंने सौरव दास पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गूगल पर देखा कि उनकी उम्र 28 साल है, ऐसे में वह खुद को छात्र कैसे बता सकते हैं।

इस पर सौरव दास ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी खुद को छात्र नहीं बताया। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि गूगल ने उनकी उम्र भी गलत दिखाई है। बाद में एक इंटरव्यू में सौरव दास ने हंसते हुए कहा कि उनके कुछ दोस्तों का मानना है कि कंगना ने उन्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उनका चेहरा युवा ऋतिक रोशन से मिलता-जुलता है।

इसके बाद सोशल मीडिया पर ऋतिक और कंगना के पुराने विवाद से जुड़े मीम्स फिर वायरल होने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि इतने सालों बाद ऋतिक सही साबित हुए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल हुआ कि ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर कंगना का मजाक उड़ाने वाले एक मीम को लाइक किया है।

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