बॉलीवुड में कई एक्टर्स रियल एस्टेस में इंवेस्ट करना काफी पंसद करते हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक, रियल एस्टेस में पैसा लगाकर कमाने वाले एक्टर्स की लिस्ट लंबी है। उनमें से एक ऋत्तिक रोशन भी हैं, उन्होंने अपने ऑफिस स्पेस को लीज पर दे दिया है।

ऋत्तिक रोशन का लीज पर दिया गया ऑफिस अंधेरी वेस्ट की न्यू लिंक रोड पर मौजूद लोटस नीलकमल बिजनेस पार्क की ऊपरी मंजिल पर है। इसमें सात यूनिट्स शामिल हैं। ये ऑफिस करीब 6,000 वर्ग फीट में है और इसके साथ सात कार पार्किंग की सुविधा भी दी गई है।

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दस्तावेजों के अनुसार, किराएदार ने 68 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा की है। लीज एग्रीमेंट 29 जून 2026 को रजिस्टर्ड हुआ था। यह लीज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2031 तक चलेगी।

एग्रीमेंट के मुताबिक, इस ऑफिस का पहले 3 साल तक किराया 17 लाख रुपये महीना तय है और बाकी दो सालों के लिए इसका किराया बढ़कर 19.55 लाख रुपये हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 5 साल में एक्टर इस जगह से करोड़ों रुपये कमा चुके होंगे।

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ऋतिक रोशन पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट में एक्टिव रूप से इंवेस्ट कर रहे हैं। हाल के समय में उनका ध्यान कमर्शियल प्रॉपर्टीज से किराये की कमाई करने पर ज्यादा रहा है। उन्होंने मुंबई और पुणे में ऑफिस स्पेस कॉरपोरेट किरायेदारों को लीज पर दिए हैं।

अंधेरी में किया गया यह नया ऑफिस लीज एग्रीमेंट उनकी बढ़ती हुई कमर्शियल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में एक और इजाफा है, जिससे उन्हें लगातार किराये की इनकम मिलती रहेगी। ये पहली बार नहीं है, कभी फ्लैट तो कभी कोई ऑफिस, एक्टर ने अपनी प्रोपर्टी को इस तरह किराए पर देकर करोड़ों रुपये कमाए हैं।