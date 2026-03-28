एक्टर-सिंगर सबा आजाद को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और इसका कारण साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस नाम का पैरासाइट इन्फेक्शन है। जिसके चलते उनका वजन अचानक 4 किलो तक घट गया। सबा ने इंस्टाग्राम पर अस्पताल के बेड पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है और उसके साथ अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दी है।

उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मुश्किल समय में उनका हौसला बनाए रखा। साथ ही, उन्होंने लोगों से सब्जियों को अच्छी तरह धोने की अपील भी की।

अपने कैप्शन में सबा ने लिखा, “मेरी जिंदगी के सबसे खराब 14 दिन। साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस तुम बहुत ही खतरनाक हो। मैं तो सिर्फ घर का खाना खाती हूं और हमेशा अपनी पानी की बोतल साथ रखती हूं, फिर भी ये संक्रमण अचानक हो गया- वो भी मेरे साल के सबसे व्यस्त समय में। मैंने दो हफ्तों में 4 किलो वजन खटा लिया, जो पहले से ही कम था और अब मुश्किल से चल पाती हूं। एक दिन मैं दिन में दो बार ट्रेनिंग कर रही थी, पुल-अप्स और भारी वेट उठा रही थी और अगले ही दिन मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि टूथपिक तक उठाने की ताकत नहीं बची।”

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खाने की स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने आगे लिखा, “तो कृपया, अपने पेट की सेहत के लिए, अपनी सलाद की पत्तियों और सब्जियों को ऐसे धोएं जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है-क्योंकि कभी-कभी सच में ऐसा होता है। अब हम सब्जियां धोने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं।”

सबा आजाद ने ऋतिक रोशन को खास अंदाज में धन्यवाद भी दिया। उन्होंने बताया कि न सिर्फ उन्होंने उनकी तस्वीर ली, बल्कि इस मुश्किल समय में उनका मूड भी बेहतर बनाए रखा। उन्होंने लिखा,“ऋतिक रोशन, जिन्होंने मेरे बहुत चिड़चिड़े मूड को संभाला और हर मुश्किल हालात में भी हंसी ढूंढ लेते हैं।” साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में जोड़ा, “PS – मैं यहां जितनी छोटी दिख रही हूं, उतनी नहीं हुई हूं; बेड बहुत बड़ा है और एंगल वाइड है।”

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उनकी इस पोस्ट पर फैंस और दोस्तों ने चिंता जताते हुए ढेर सारा प्यार भेजा। एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा और अली फजल ने भी कमेंट किया। कोंकणा ने लिखा, “ओह नहीं, तुम्हें बहुत सारा प्यार।,” अली ने कहा, “ओह गॉड सबा, अपना ध्यान रखो, जल्दी ठीक हो जाओ।” इसके अलावा सोनी राजदान, ऋचा चड्ढा समेत कई लोगों ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

Disclaimer: यह लेख केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। यह किसी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए हमेशा योग्य डॉक्टर या हेल्थकेयर प्रोवाइडर से सलाह लें और यहां दी गई जानकारी के आधार पर पेशेवर सलाह को नजरअंदाज न करें।