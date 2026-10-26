एक जमाना था जब ऋतिक रोशन और सुजैन खान बॉलीवुड के टॉप कपल्स में से एक हुआ करते थे। दोनों दिसंबर 2000 में शादी की थी। ये शादी 13 साल चली और फिर दोनों अलग हो गए। अब सुजैन, अर्सलान गोनी को डेट कर रही हैं।

सुजैन खान ने हाल ही में अर्सलान गोनी संग अपने रिश्ते और जिंदगी में दोबारा प्यार मिलने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अर्सलान उन्हें ऐसे समय में मिले जब रिश्तों से उनका भरोसा उठ गया था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे अर्सलान, ऋतिक से तलाक के बाद उनकी जिंदगी में प्यार लेकर आए। उन्होंने ऋतिक के सबा आजाद के साथ रिश्ते पर भी बात की।

अर्सलान को पाकर खुश हैं सुजैन

सुजैन खान इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि वह अपने बेटे रेहान रोशन के हाल ही में लॉन्च हुए गानों के बारे में बात कर रही हैं। एक हालिया इंटरव्यू में अर्सलान के बारे में बात करते हुए उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ‘मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं उनसे मिली। वह एक अविश्वसनीय इंसान हैं और वह मेरे दिल को पूरा करते हैं।’ उन्होंने दावा किया कि वे दोनों जीवन में सही समय पर मिले, क्योंकि उन्हें एक-दूसरे को वह प्यार देने के लिए ‘सही में एक-दूसरे की जरूरत थी’, जो उनके पास है।

उन्होंने आगे कहा, ‘हम हमेशा एक-दूसरे से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। हमने अपना मन बना लिया है। चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हम एक-दूसरे के साथ हैं। यही मुख्य बात है।’

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सुजैन खान ने हाल ही में एकतारा ज्वेल्स के साथ मिलकर अपना ज्वेलरी कलेक्शन ‘ओह माय गॉड’ लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली महसूस करती हैं कि अर्सलान के साथ उनका एक सुरक्षित रिश्ता है। साथ ही वह अपने करियर पर भी ध्यान दे रही हैं और अपने बच्चों के साथ समय भी बिता रही हैं।

उन्होंने कहा कि अगर आप अपना दिल और आत्मा लगा देते हैं तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रह्मांड चीजों को कामयाब नहीं बनाएगा। सुजैन ने कहा, ‘यह सब बस इस पल का आनंद लेने और अपना बेस्ट देने के बारे में है। और उम्र सिर्फ एक नंबर है। मुझे अभी भी लगता है जैसे मैं 20 साल की हूं। भगवान ने मुझे जीवन में यह समय और क्षण दिया है जहां मैं अर्सलान के साथ एक बहुत ही सुरक्षित रिश्ते में हूं। मेरा एक शानदार करियर है, मेरे सबसे खूबसूरत और अद्भुत बच्चे हैं, मैं अभी जिस तरह से सब कुछ है उससे बहुत खुश हूं।’

सुजैन ने सबा को दिया श्रेय

सुजैन खान ने आगे बात करते हुए ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सबा आजाद की भी तारीफ की। उन्होंने सबा को उनकी जिंदगी में स्थिरता और खुशी की भावना लाने का श्रेय उन्हें दिया।

उन्होंने कहा, ‘मुझे कहना होगा कि ऋतिक की पार्टनर सबा भी एक अविश्वसनीय लड़की और एक अद्भुत इंसान है। मुझे लगता है कि ऋतिक लकी हैं कि उन्हें सबा मिली। हम सभी अब अपने रिश्तों में खुश और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

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अपने Ex हसबैंड के साथ को-पेरेंटिंग के बारे में भी सुजैन ने बात की। उन्होंने कहा, ‘ऋतिक और मैं हमेशा एक शानदार बॉन्ड शेयर करेंगे। हम अपने खूबसूरत बच्चों के माता-पिता हैं। हम सभी का एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। यह भी, जीवन का एक वरदान है कि हम सभी एक खुशहाल जगह पर हैं।’

ऋतिक और सुजैन ने 2000 में शादी की थी और 2013 में दोनों अलग हो गए थे। तलाक के बाद दोनों अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ गए। ऋतिक ने सबा को डेट करना शुरू कर दिया और सुजैन को अर्सलान में प्यार मिला। अलग होने के बावजूद ऋतिक और सुजैन की दोस्ती बरकरार है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दोनों एक घर में साथ रहते हुए अपने बेटों की परवरिश कर रहे थे।