ऋतिक रोशन ने अपनी सुपरहिट फ़िल्म कृष का चौथा फ्रेंचाइजी बनने की घोषणा कर दी है। बुधवार को कृष को रिलेज हुए 15 साल हो गए और इसी मौके पर ऋतिक ने Krrish 4 की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक छोटा वीडियो क्लिप शेयर किया है। कृष के 15 साल पूरे होने पर प्रियंका चोपड़ा ने भी कई पोस्ट किए हैं।

कृष 4 की घोषणा करते हुए ऋतिक रोशन ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘पास्ट गुजर गया। अब देखते हैं भविष्य में क्या है #15YearsOfKrrish #Krrish4.’ वीडियो में ऋतिक रोशन का कृष अवतार दिखा है जिसमे वो अपना मास्क हटाकर स्क्रीन की तरफ फेंकते हैं।

कृष 2006 में रिलीज हुई थी जो ऋतिक रोशन के सुपरहीरो फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले फिल्म ‘कोई मिल गया’ आई थी जिसमें रोहित मेहरा (ऋतिक रोशन) का किरदार एक एलियन से मिलने के बाद चमत्कारिक शक्तियों से युक्त हो जाता है। फिल्म का निर्देशन ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने किया था।

The past is done .

Let’s see what the future brings. #15YearsOfKrrish #Krrish4 pic.twitter.com/xbp5QzwObF

