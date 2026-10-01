साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे एक्टर ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। बॉलीवुड के शानदार कपल्स में से एक इन दोनों की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद करते हैं।

इस मौके पर ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपनी और सबा की कुछ अनदेखी तस्वीरों को शेयर किया। इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस के रिएक्शन देखने मिले। ऋतिक की एक्स वाइफ का इस पोस्ट पर रिएक्शन देखने मिला। उन्होंने कपल को बधाई दी।

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तस्वीरें शेयर करते हुए ऋतिक ने लिखा, “यह हमारा बर्थडे है। हैप्पी 5th, माय लव।” जैसे ही कृष एक्टर ने पोस्ट साझा की, यह सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई। इस पोस्ट पर ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान ने रिएक्शन देते हुए लिखा- “सो स्वीट हैप्पी एनिवर्सरी”।

उनके साथ बाकी भी कई फिल्मी सितारों और कपल के चाहने वालों की शुभकामनाएं इस पोस्ट पर देखी गई लेकिन फैंस की नजरें भी सुजैन के रिएक्शन पर रुक गईं।

इन तस्वीरों में कपल के कुछ शानदार पल कैद हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में जो भी खूबसूरत पल जिए हैं उनकी झलक इन फोटोज में साफ आती है। सबा और ऋतिक ने अपना रिश्ता साल 2022 में ऑफिशियल किया था।

उन्हें पहली बार मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर हाथ थामे हुए देखा गया था, जिसके बाद दोनों के डेटिंग की खबरें काफी चर्चा में आ गई थीं। बाद में उन्होंने अपने इस रिश्ते को कभी भी दुनिया से नहीं छिपाया। सोशल मीडिया पर से लेकर फैमिली फंक्शन्स में दोनों को साथ में देखा गया।

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सबा आजाद को अक्सर ऋतिक रोशन के परिवार और उनके बच्चों के साथ समय बिताते देखा गया है। ऋतिक की एक्स-वाइफ सुजैन खान ने भी कई मौकों पर सबा की तारीफ की है। दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है।