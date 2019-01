रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व सैनिकों के एक समूह के साथ यहां एक सिनेमा घर में रविवार को ‘उरी : द र्सिजकल स्ट्राइक’ फिल्म देखी।

रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘बेंगलुरु के बेल्लांदूर में सेंट्रल स्पिरिट मॉल से लाइव। आखिरकार पूर्व सैनिकों के साथ उरी देख रही हूं। हाई जोश!’’ उन्होंने सिनेमा घर में प्रवेश के दौरान का अपना एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वहां उपस्थित दर्शक भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए और फिल्म का लोकप्रिय संवाद ‘हाउ इज द जोश?’ बोलते नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने फिल्म के अभिनेता विकी कौशल, अभिनेत्री यामी गौतम, निर्देशक आदित्य धर और निर्माता रोनी स्क्रूवाला को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘‘आखिरकार फिल्म देखने के लिये आज वक्त मिल ही लिया:) हाई जोश!’’ एक अन्य ट्वीट में सीतारमण ने लिखा, ‘‘जी हां! हाई जोश!’’ रक्षा मंत्री ने मॉल में बच्चों और लोगों के साथ ‘सेल्फी’ भी ली।

फिल्म देखने के बाद एक अन्य ट्वीट में रक्षा मंत्री ने बेहतर अभिनय के लिये अभिनेताओं की तारीफ की और कहा, ‘‘सिनेमाहॉल में मिली ऊर्जा से ‘जोश से लबरेज’ हूं।’’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘आदित्य धर फिल्म्स और रोनी स्क्रूवाला की क्या कमाल की फिल्म है। बेहतरीन अभिनय – यामी गौतम, विकी कौशल, सर परेश रावल जी, मोहित रैना।’’ उन्होंने तिरंगा लहराते और ‘भारतीय सेना जिंजदाबाद’, ‘हाउ इज द जोश?’ के नारे लगाते लोगों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘‘सिनेमा हॉल में उत्साह को देखकर भी जोश से भर गयी हूं।

हाई जोश!’’ यह फिल्म उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर किये गये र्सिजकल स्ट्राइक पर आधारित है। उरी हमले में 17 जवान शहीद हुए थे। रक्षा मंत्री ने सेना दिवस के अवसर पर 16 जनवरी को फिल्म के कलाकारों से मुलाकात की थी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के ‘ऐट होम’ कार्यक्रम में हुई मुलाकात में फिल्म के सितारे विकी कौशल, यामी गौतम, निर्देशक आदित्य धर और निर्माता रोनी स्क्रूवाला भी शामिल थे।

Live from Central Spirit Mall, Bellandur, Bengaluru, to watch Uri (finally) with veterans. #HighJosh!

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App