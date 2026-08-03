दिवंगत दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को आज भी उनके चाहने वाले लोग खासकर उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो उनके असली नाम यूसुफ खान से याद करते हैं। हालांकि, यह उनका जन्म का नाम था, लेकिन फिल्मों में उन्होंने कभी इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया। अभिनेता ने 1944 में अमिया चक्रवर्ती की फिल्म ‘ज्वार भाटा’ से दिलीप कुमार नाम के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।

क्यों बदला था दिलीप कुमार ने अपना नाम?

1970 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने बताया था कि उन्होंने अपना नाम इसलिए बदला, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मुझे मार न पड़ जाए। दिलीप कुमार ने बताया, “मैंने यह नाम (दिलीप कुमार) पिटाई के डर से अपनाया था। मेरे स्वर्गीय पिता- भगवान उनकी आत्मा को शांति दे… वह फिल्मों के सख्त खिलाफ थे। उनके करीबी दोस्त लाला बशेश्वर नाथ थे, जिनके बेटे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्मों में काम करते थे। वे अक्सर बशेश्वर नाथ से शिकायत करते थे कि तुमने यह क्या कर रखा है। अपने नौजवान और सेहतमंद बेटे को देखो यह क्या काम करता है।”

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दिलीप कुमार ने आगे हुए कहा था, “तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे आलोचना का डर था। वे (दिलीप कुमार के पिता लाला गुलाम सरवर अली खान) एक पठान होने के नाते गुस्सैल स्वभाव के थे। मुझे यह भी डर था कि अगर उन्हें पता चला तो वे बहुत नाराज होंगे। उस समय दो-तीन नाम सामने रखे गए थे कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने खुद कहा कि यूसुफ खान मत रखिए बाकी जो आपके दिल में आए रख दीजिए। फिर दो-तीन महीने बाद मैंने एक विज्ञापन में अपना नाम देखा और तब मुझे पता चला कि मेरा नाम दिलीप कुमार रखा गया है।”

देविका रानी ने सुझाया था यह राम

2014 में आई अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘द सब्सटेंस एंड द शैडो’ में दिलीप कुमार ने बताया कि उनका स्क्रीन नाम ‘दिलीप कुमार’ मशहूर एक्ट्रेस और शुरुआती प्रोडक्शन हाउस ‘बॉम्बे टॉकीज’ की मालकिन देविका रानी ने सुझाया था। इसी बैनर ने दिलीप की पहली फिल्म रोमांटिक ड्रामा ‘ज्वार भाटा’ बनाई थी। देविका को लगा कि एक्टर की रोमांटिक ऑनस्क्रीन इमेज के लिए ‘दिलीप कुमार’ नाम ज्यादा सही रहेगा।

दिलीप ने अपनी आत्मकथा में लिखा, “उन्होंने (देविका) बहुत सहजता से कहा कि यूसुफ, मैं एक एक्टर के तौर पर तुम्हारे जल्द होने वाले लॉन्च के बारे में सोच रही थी और मुझे लगा कि अगर तुम कोई स्क्रीन नेम अपनाओ तो बुरा नहीं होगा। ऐसा नाम जिससे तुम्हारी पहचान बने, जो दर्शकों को पसंद आए और जो तुम्हारी रोमांटिक इमेज के साथ मेल खाए, जो स्क्रीन पर तुम्हारी मौजूदगी से जरूर बनेगी।”

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