वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष बीजेपी सरकार पर अक्सर हमलावर दिखते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अक्सर कथित टुकड़े – टुकड़े गैंग को निशाना बनाते हैं जिसपर आशुतोष ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार पिछले 6 सालों से सत्ता में है लेकिन अब तक वो टुकड़े- टुकड़े गैंग को नहीं ख़त्म कर पाई है। उनका कहना है कि टुकड़े – टुकड़े गैंग वाला सरकार का तर्क बेतुका है।

आशुतोष ने ट्विटर पर ट्वीट किया, ‘मोदी सरकार कितनी कमज़ोर है? पिछले 6 सालों में वो टुकड़े – टुकड़े गैंग को ख़त्म नहीं कर पाई? वो अब और बड़ा ही होते जा रहे हैं। सरकार का टुकड़े – टुकड़े गैंग का तर्क एक मज़ाक है। यहां तक कि उससे सीनियर बीजेपी नेता भी इत्तेफ़ाक नहीं रखते लेकिन अपने पोजिशन और राजनीतिक करियर को बचाने के लिए इसे लेकर अटकलबाजी करते रहते हैं।’

उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भी खूब प्रतिक्रिया देने लगे। अमित नाम के यूजर लिखते हैं, ‘सही बात है। कम से कम आपने इस बात को माना तो कि टुकड़े – टुकड़े गैंग है और आप भी इसका हिस्सा हैं।’ मोहन दास ने आशुतोष को जवाब दिया, ‘जैसा कि मैंने पहले कहा था, बीजेपी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोदी के खिलाफ बोल सके, चाहे वो उनके काम करने के ढ़ंग को पसंद करता हो या नहीं। उदाहरण के लिए कई ऐसे बीजेपी नेता होंगे जो नए सांसद का शिलान्यास ऐसे समय में नहीं चाहते होंगे लेकिन सबको इसे स्वीकार करना पड़ा होगा।’

How week is MODI govt? In last 6 years it could not finish Tukde Tukde Gang ? they are getting bigger and bigger ! This govt’s argument of Tukde Tukde Gang is laughable. Even senior BJP leaders are not convinced but to save their positions and politcal career are mouthing this.

