एक समय था जब बॉलीवुड में 40 साल की उम्र पार करने के बाद किसी अभिनेता या अभिनेत्री का करियर खत्म होने लगा माना जाता था। खासकर अभिनेत्रियों के लिए यह सोच और भी ज्यादा थी कि शादी या बढ़ती उम्र के बाद उन्हें मुख्य भूमिकाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह सोच पूरी तरह बदल गई है।

अब 40 की उम्र के बाद भी कई सितारे अपने करियर की नई शुरुआत कर रहे हैं और पहले से ज्यादा सफलता हासिल कर रहे हैं। अच्छी कहानियां, दमदार किरदार और OTT प्लेटफॉर्म्स ने इन कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मौका दिया है। आज हम उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें उम्र के दूसरे पढ़ाव में काफी फायदा मिला।

शाहरुख खान: 58 की उम्र में दिया सबसे बड़ा कमबैक

लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद कई लोगों ने शाहरुख खान के करियर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन 2023 में 58 साल की उम्र में आई ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ ने उन्हें फिर से बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दिया। खास बात यह रही कि इन फिल्मों में उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और दमदार किरदार निभाए।

अजय देवगन: उम्र के साथ और मजबूत हुआ स्टारडम

55 साल की उम्र के बाद भी अजय देवगन लगातार सफल फिल्में दे रहे हैं। ‘दृश्यम 2’, ‘शैतान’, ‘रेड 2’ और ‘सिंघम अगेन’ जैसी फिल्मों ने साबित किया कि गंभीर और कंटेंट आधारित भूमिकाओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है।

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बॉबी देओल: ‘लॉर्ड बॉबी’ की दूसरी पारी

एक समय ऐसा भी था जब बॉबी देओल के पास काम नहीं था। लेकिन 50 की उम्र के बाद उनकी किस्मत पलट गई। पहले ‘आश्रम’ वेब सीरीज ने उन्हें नई पहचान दिलाई, फिर ‘एनिमल’ में खलनायक की छोटी लेकिन दमदार भूमिका ने उन्हें देशभर में चर्चा का विषय बना दिया। आज उनके पास कई बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं।

करीना कपूर: OTT ने दिया नया आयाम

करीना कपूर ने लंबे समय तक रोमांटिक फिल्मों में काम किया, लेकिन 40 के बाद उन्होंने अलग तरह के किरदार चुनने शुरू किए। ‘जाने जान’ से उन्होंने OTT डेब्यू किया, जिसे काफी सराहना मिली। इसके बाद ‘द बकिंघम मर्डर्स’ जैसी फिल्मों में भी उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई।

तब्बू: उम्र नहीं, अभिनय बना पहचान

तब्बू आज 50 से ज्यादा उम्र में भी बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। ‘दृश्यम’, ‘भूल भुलैया 2’, ‘क्रू’ और कई अन्य फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि मजबूत किरदार निभाने के लिए उम्र मायने नहीं रखती।

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माधुरी दीक्षित: फिल्मों से OTT तक

माधुरी दीक्षित ने भी 50 की उम्र के बाद अपनी नई पारी शुरू की। फिल्मों के अलावा उन्होंने वेब सीरीज ‘द फेम गेम’ के जरिए OTT पर कदम रखा और दर्शकों ने उनके नए अंदाज को पसंद किया।

करिश्मा कपूर की वापसी

लंबे ब्रेक के बाद करिश्मा कपूर ने भी OTT और चुनिंदा फिल्मों के जरिए वापसी की। अब वह पारंपरिक हीरोइन वाले किरदारों के बजाय कहानी आधारित भूमिकाओं पर फोकस कर रही हैं।