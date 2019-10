Housefull 4 Box Office Collection Day 5 Updates: हाउसफुल 4 एक बार फिर से ट्रैक पर आ चुकी है। सिनेमाघरों में फिल्म देखने पहुंच रहे लोग अक्षय की एक्टिंग देख कर बहुत इंप्रेस हैं। फिल्म हाउसफुल 4 करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है। दिवाली वीक पर रिलीज हुई Houseful 4 ने शुरुआत बेशक अच्छी की थी। लेकिन इस आंकड़े को फिल्म से बंधी उम्मीद से कम आंका गया था। शुक्रवार यानी की ओपनिंग डे पर फिल्म हाउसफुल 4 ने कमाए थे 19.08 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए थे- 18.81 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म का आंकड़ा रहा था 15.33 करोड़ रुपए।

तो वहीं सोमवार को फिल्म ने कमाए थे 34.56 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म टोटल 87.78 करोड़ रुपए कमा चुकी है। मंगलवार को फिल्म का आंकड़ा कितना रहा जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं। उनके मुताबिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अब एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ रही है फिल्म। खबरें हैं कि फिल्म हाउसफुल 4 ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है।

इधर, ट्रेड एनेलिस्ट रोहित जैसवाल ने इस फिल्म को लेकर कुछ इस तरह से कलेक्शन शेयर किया है। (ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन से) उनके मुताबिक फिल्म ने शुक्रवार को कमाए 150 करोड़, शनिवार को 350 करोड़, रविवार को 700 करोड़, सोमवार को 800 करोड़ और मंगलवार को 766 करोड़ टोटल 2766 करोड़।

#Housefull4 new Day wise Collection

Friday – 150cr

Saturday – 350cr

Sunday – 700cr

Monday – 800cr

Tuesday – 766cr

Total – 2766cr till now… Kudos to all India Distributors

Kindly Note : Tuesday collection are early estimate.. Actuall collections might go upto 250cr more

— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) October 29, 2019