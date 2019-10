Housefull 4 Box Office Collection Day 3 Updates: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म दर्शकों के बीच सिनेमाघरों में आ चुकी है। अक्षय फैंस को तो फिल्म पसंद आ रही है। लेकिन कुछ लोग अक्षय स्टारर फिल्म का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। अक्षय की फिल्म हाउसफुल 4 से जितनी उम्मीदें थी, ओपनिंग डे पर फिल्म ने वह कमाल करके नहीं दिखाया। पहले दिन में फिल्म ने कमाए 19 करोड़ रुपए। वहीं शनिवार को फिल्म हाउसफुल 4 ने 18.81 करोड़ करुए का बिजनेस किया। इस हिसाब से फिल्म टोटल 37.80 करोड़ रुपए कमा चुकी है। अब तीसरे दिन फिल्म की कितनी कमाई होती है ये जानना काफी इंट्रस्टिंग है क्योंकि फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर माना जा रहा था कि ओपनिंग डे पर फिल्म करीब 25 करोड़ के आसपास तो कमाई कर ही लेगी। लेकिन फिल्म ने सिर्फ 19 करोड़ से ज्यादा का ही बिजनेस किया।

दिवाली पर अक्षय कीमल्टीस्टारर फिल्म का जादू नहीं चला इससे काफी लोग हैरान हैं। कुछ क्रिटिक्स को भी फिल्म पसंद नहीं आई। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने भी हाउसफुल 4 को वन वर्ड रिव्यू में डिसअपॉइंटिंग बताया है। जानिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं:-

#HouseFull4 is steady on Day 2… Saw gains in some circuits, was down in few… Biz on Mon is pivotal when #Diwali holidays begin… Tue-Thu biz is crucial, if it has to post a solid total… Fri 19.08 cr, Sat 18.81 cr. Total: ₹ 37.89 cr. #India biz. #HF4

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 27, 2019