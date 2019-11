Housefull 4 Box Office Collection Day 11: अक्षय कुमार की हाउसफुल जब से सिनेमाघरों में आई है हर दिन जबरदस्त कमाई लपेट रही है। अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर कहा भीजा रहा है कि झूठी बातें हैं कि फिल्म हाउसफुल इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ऐसे में अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा करने से उन्हें क्या मिल जाएगा। ‘क्या आपको मेरे चेहरे पर कोई दुख नजर आ रहा है?’

अक्षय की फिल्म बीते कुछ दिनों में ही 150 करोड़ से ज्यादा कमाई पर जा पहुंची है। तो वहीं इंटरनेशनल मार्किट में भी फिल्म धमाल मचा रही है। अब फिल्म हाउसफुल 4 विदेश में 5.5 मिलियन डॉलर कमाने के करीब जा पहुंची है। यूएसए में फिल्म 5.450 मिलियन डॉलर (38.57 करोड़) कमा चुकी है। कनाडा में फिल्म 1.730 मिलियन डॉलर, यूएई में 1.520 डॉलर, यूके में 635 हजार डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में 410 हजार डॉलर, न्यूजीलैंड और फीजी में 284 हजार डॉलर कमा चुकी है।

भारत में भी फिल्म का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक फिल्म ने शनिवार के दिन 9.50 करोड़ की कमाए वहीं अगले दिन रविवार को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 करोड़ की कमाई की। इस लिहाज से फिल्म की कुल कमाई 168.50 करोड़ तक पहुंच गई। फिल्म ट्रेड पंडितों की मानें तो इस वीक फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। सोमवार को फिल्म की कितनी कमाई हुई ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

#HouseFull4 nears $ 5.5 million in the international markets… Total after Weekend 2: $ 5.450 million [₹ 38.57 cr]… Key markets…#USA – #Canada: $ 1.730 mn#UAE – #GCC: $ 1.520 mn#UK: $ 635k #Australia: $ 410k#NZ – #Fiji: $ 284k

ROW: $ 871k#Overseas #HF4

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 4, 2019