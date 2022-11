एक दिन निर्देशक सेनगुप्ता के साथ काम करने की उम्मीद : राजकुमार राव

अभिनेता राजकुमार राव का कहना है कि उन्हें भविष्य में जाने-माने बांग्ला फिल्म निर्देशक आदित्य विक्रम सेनगुप्ता के साथ काम करने की उम्मीद है।

बॉलीवुड एक्टर राज कुमार राव (Rajkummar Rao/ Instagram))

