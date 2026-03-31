मुंबई में रैपर और सिंगर हनी सिंह के कॉन्सर्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 28 मार्च को मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में आयोजित उनके कॉन्सर्ट में नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस के मुताबिक, एयरपोर्ट जोन के नजदीक होने की वजह से इस इलाके में लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर सख्त रोक है। इसके बावजूद आयोजकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए लेजर लाइट्स का उपयोग किया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई। इस मामले में तमन्नाज वर्ल्डवाइड के प्रतिनिधि इंद्रजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
एफआईआर में यह भी सामने आया है कि कार्यक्रम के लिए पहले करीब 12,000 लोगों के आने की जानकारी दी गई थी, लेकिन असल में 18 से 20 हजार के बीच भीड़ पहुंची। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया और स्थिति संभालना मुश्किल हो गया।
महिला ने भी कॉन्सर्ट में काटा बवाल
कॉन्सर्ट के दौरान एक और घटना ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, जब एक महिला बंद गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया, लेकिन वह काफी उत्तेजित नजर आई और उसने आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया।
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बताया जा रहा है कि Yo Yo Honey Singh इन दिनों अपने ‘My Story World Tour’ पर हैं। इस टूर की शुरुआत 14 मार्च 2026 को दिल्ली से हुई थी, जिसके बाद मुंबई में शो हुआ और अब वे पुणे और कोलकाता में परफॉर्म करने वाले हैं।
दिल्ली कॉन्सर्ट में हुआ था विवाद
बता दें कि दिल्ली में हुए हनी सिंह के कॉन्सर्ट में उन्होंने ठंड को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कुछ बातें कही थीं। जिनके कारण वो विवादों में घिर गए थे। उस विवाद के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…