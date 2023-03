Honey Singh Birthday: शाहरुख खान के थप्पड़ से पत्नी संग घरेलू हिंसा तक, हनी सिंह के साथ जुड़े हैं कई विवाद

Honey Singh Birthday: हनी सिंह का जीवन विवादों से घिरा रहा है, जिसमें एक विवाद शाहरुख खान से जुड़ा है।

हनी सिंह/Honey Singh (फाइल फोटो)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram