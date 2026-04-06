मुंबई में 5 अप्रैल को चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ, जहां ‘धुरंधर’, ‘सैयारा’ और ‘होमबाउंड’ जैसी फिल्मों का जलवा देखने को मिला। इस अवॉर्ड शो में नीरज घेवान द्वारा निर्देशित मूवी ‘होमबाउंड’ को ‘बेस्ट फिल्म’ का पुरस्कार मिला। बता दें कि ‘बेस्ट फिल्म’ की कैटेगरी में ‘छावा’, ‘धड़क 2’, ‘धुरंधर’, ‘होमबाउंड’, ‘सैयारा’, ‘सितारे जमीन पर’ और ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ को नॉमिनेट किया गया था। इस कैटेगरी के विनर की घोषणा नीता अंबानी ने की और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे।

नीरज घेवान ने अपनी टीम का कहा शुक्रिया

जब नीरज घेवान अवॉर्ड लेने मंच पर आए, तो उन्होंने कहा, “पहले जब मैंने स्क्रीन अवॉर्ड जीता था, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा समय ले रहा हूं। ज्यादा जगह घेर रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मुझे वह जगह लेनी चाहिए।” इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ-साथ दूसरे नॉमिनीज का भी शुक्रिया अदा किया।

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उन्होंने कहा, “मैं सभी नॉमिनीज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खासकर उन लोगों का जो खाली हाथ घर लौटे। तो यह अवॉर्ड उनके लिए भी है। रोहित चतुर्वेदी, वरुण ग्रोवर, नितिन वैद, ख्याति कंचन, ख्याति मल्होत्रा, संजय, एल्विन, नरेंद्र और बेनेडिक्ट। यह आप सभी के लिए भी है।”

करण जौहर, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस के तहत आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया, उन्होंने मंच पर बोलते हुए नीता अंबानी और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने माइक आदर आदर को दे दिया। फिर पूनावाला ने कहा, “यह मेरे लिए एक नया इंडस्ट्री है।” साथ ही उन्होंने इस जीत का श्रेय निर्देशक, कलाकारों और पूरी टीम को दिया।

क्या बोले विशाल जेठवा

इसके बाद अभिनेता विशाल जेठवा ने बताया कि उन्होंने ‘बेस्ट एक्टर’ के लिए स्पीच तैयार की थी। विशाल बोले, “मैंने असल में यह स्पीच ‘बेस्ट एक्टर’ कैटेगरी के लिए तैयार की थी, लेकिन मुझे वह मौका नहीं मिला। वैसे भी, विक्की कौशल, सिद्धार्थ, आदर्श को देखकर मुझे सच में नहीं लगा था कि मेरा कोई मौका बनेगा। लेकिन फिर भी मुझे स्टेज पर आने का मौका मिल गया।”

विशाल जेठवा ने इस खास मौके को यादगार बताया। मंच पर देवेंद्र फडणवीस और नीता अंबानी की मौजूदगी को उन्होंने बहुत खास पल बताया। उन्होंने कहा, “यह फिल्म मेरे लिए बहुत खास है। यह सहानुभूति और स्वीकार के बारे में बात करती है। इस फिल्म के जरिए मैं खुद को भी स्वीकार कर पाया हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत-बहुत साल लग जाते हैं। मैं पिछले 16-17 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। इतनी लंबी जर्नी के बाद ही मैं उस मुकाम पर पहुंच पाया हूं, जो मैं आज यहां इतनी महान हस्तियों के बीच खड़ा हो पा रहा हूं।”

ईशान खट्टर ने बोली ये बात

ईशान खट्टर ने मंच पर फिल्म की एक ऐसी लाइन का जिक्र किया जो फिल्म के फाइनल कट में शामिल नहीं थी, लेकिन ट्रेलर में दिखाई दी थी। उन्होंने कहा, “पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें थामे रखती है। पहचान तो वह चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं।” उन्होंने यह अवॉर्ड उन सभी लोगों को समर्पित किया जो हर दिन अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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