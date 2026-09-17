विजय सेतुपति की फिल्म ‘महाराजा’ अब हॉलीवुड में भी अपनी कहानी का जलवा दिखाने के लिए तैयार है। 2024 में रिलीज हुई इस क्राइम थ्रिलर के रीमेक को लेकर हॉलीवुड की एक एजेंसी ने मेकर्स से संपर्क किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर और पैशन स्टूडियोज से जुड़े सुधन सुंदरम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि खासतौर पर चीन में फिल्म को मिली शानदार प्रतिक्रिया और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बाद हॉलीवुड की ओर से रीमेक राइट्स में दिलचस्पी दिखाई गई। मेकर्स के मुताबिक, ‘महाराजा’ के अमेरिकी वर्जन पर अगले साल से काम शुरू होने की उम्मीद है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में सुधन सुंदरम ने बताया कि चीन में फिल्म की सफलता के बाद हॉलीवुड की एक एजेंसी ने रीमेक राइट्स के लिए संपर्क किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट को एक बड़े हॉलीवुड स्टार के साथ तैयार किया जा रहा है।

मैथ्यू मैककोनहे के नाम को लेकर है चर्चा

‘महाराजा’ के हॉलीवुड रीमेक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा ऑस्कर विजेता अभिनेता मैथ्यू मैककोनहे के नाम की हो रही है। सोशल मीडिया खबरें चल रही हैं कि उन्हें विजय सेतुपति के किरदार के अप्रोच किया जा रहा है। हालांकि, सुधन सुंदरम ने उनकी कास्टिंग की पुष्टि नहीं की है।

यह भी पढ़ें: ‘लगभग मेरे बेटे की उम्र की है’, जब विजय सेतुपति ने 25 साल छोटी कृति शेट्टी संग रोमांस करने से किया इनकार

उन्होंने कहा कि हो सकता है मैककोनहे उन सितारों में से एक हों, जिनसे हॉलीवुड एजेंसी बातचीत कर रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि वही एजेंसी कर सकती है। यानी फिलहाल मैथ्यू मैककोनहे की कास्टिंग को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

चीन में रहा ‘महाराजा’ का दबदबा

‘महाराजा’ ने चीन में करीब 91.65 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 190 करोड़ रुपये रहा। चीन में मिली इस सफलता ने फिल्म को वहां सफल रहने वाली तमिल फिल्मों में शामिल कर दिया।

फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी इंटरनेशनल दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह ग्लोबली ट्रेंड हुई। माना जा रहा है कि चीन के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और OTT पर मिली लोकप्रियता ने हॉलीवुड का ध्यान फिल्म की ओर खींचने में अहम भूमिका निभाई।

क्या है ‘महाराजा’ की कहानी?

निथिलन सामीनाथन के निर्देशन में बनी ‘महाराजा’ एक नाई की कहानी है, जो अपनी चोरी हुई डस्टबिन की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचता है। मामूली लगने वाली यह शिकायत आगे चलकर एक गंभीर और रहस्यमयी कहानी का रूप ले लेती है। फिल्म में विजय सेतुपति के साथ अनुराग कश्यप, सचाना नामिदास, ममता मोहनदास और अभिरामी नजर आए थे। यह विजय सेतुपति की 50वीं लीड फिल्म थी।

यह भी पढ़ें: करीना की ‘दायरा’ से पहले भी बॉलीवुड में बनी हैं बढ़िया क्राइम थ्रिलर, जिन्होंने दहलाया दर्शकों का दिल

हॉलीवुड रीमेक में क्या बदलेगा?

रिपोट्स की मानें तो फिल्म को डब या सीधे अडॉप्ट किए गए वर्जन के बजाय एक अलग हॉलीवुड प्रोडक्शन के तौर पर बनाया जा रहा है। यानी कहानी को अमेरिकी माहौल के हिसाब से नए सिरे से लिखा जाएगा और इसमें नई स्टारकास्ट नजर आएगी। निर्देशक निथिलन सामीनाथन फिलहाल इस रीमेक के निर्देशन से नहीं जुड़े हैं, हालांकि क्रिएटिव स्तर पर उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।