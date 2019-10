Lady Gaga Tweet: हॉलीवुड की जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस लेडी गागा अपने एक ट्वीट के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल लेडी गागा ने संस्कृत में एक श्लोक ट्वीट किया है जिसपर ना सिर्फ भारतीय ट्विटर यूजर्स बल्कि दुनिया के और भी देशों के फैन भी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि उनके श्लोक के बाद उसके पूरे पैरा को अब ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। लेडी गागा ने लिखा- ‘लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु’। इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों को इसका मतलब नहीं समझ आया तो कुछ इस श्लोक को पूरा करने की कोशिश में लग गए। वहीं गागा के कुछ इंग्लिश फैन को तो उनकी बात ही समझ नहीं आ रही है।

गागा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम तरह के लोग लेडी गागा के इस ट्वीट का जवाब दे रहे हैं। एक यूजर ने गागा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु अर्थात सभी लोगों का भला हो। एक अन्य ने लिखा- भारत प्रसिद्ध होने लगा है। संस्कृत अब फिरंगियों के जुबान पर भी चढ़ रहा है। गज्जब।

Girl what

इसके साथ ही अन्य देशों में गागा के फैन उनकी इस बात को समझ नहीं पाए। एक यूजर ने गागा को टैग करते हुए पूछा- क्या है लड़की। इस पर एक भारतीय यूजर ने जवाब देते हुए लिखा- राधे राधे। उनके एक और इंग्लिश फैन ने उनकी बात नहीं समझा और पूछा क्या आपके नए एल्बम का टाइटल है, इसपर एक भारतीय यूजर ने कमेंट कर बताया-यह एक संस्कृत का मंत्र है जो भारत में बोला जाता है जिसका मतलब है सभी लोग खुशी हों।

is this your album title

