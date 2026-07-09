1980 के दशक के सबसे लोकप्रिय गीत से मशहूर हुईं सिंगर बोनी टायलर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। बोनी को उनकी दमदार और कर्कश आवाज के लिए जाना जाता था। उनके परिवार और टीम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए उनके निधन की पुष्टि की है।

पोस्ट में बताया गया कि बोनी टायलर का पुर्तगाल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां बीमारी के कारण बुधवार रात उनका निधन हो गया। मई में उनकी आंतों की इमरजेंसी सर्जरी हुई थी। ऑ’टोटल एकलिप्स ऑफ द हार्ट’परेशन के बाद उन्हें रिकवरी में मदद के लिए कुछ समय के लिए इन्ड्यूस्ड कोमा (दवा की मदद से बेहोशी की हालत) में रखा गया था। बाद में जब उन्हें कोमा से बाहर लाया गया तो उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। जिसके कारण वह आईसीयू में भर्ती थीं।

स्थानीय क्लबों से शुरू हुआ था सफर

8 जून 1951 को वेल्स के स्केवन गांव में गेनर हॉपकिंस के रूप में जन्मीं बोनी टायलर साधारण परिवार से थीं। संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने किराने की दुकान में काम करते हुए स्थानीय क्लबों में गाने गाकर की। एक टैलेंट स्काउट की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें रिकॉर्डिंग का मौका मिला और उन्होंने बोनी टायलर नाम से अपना संगीत सफर शुरू किया।

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लंबे समय के बाद मिली बड़ी सफलता

उनका शुरुआती सफर फ्लॉप रहा, लेकिन ‘लॉस्ट इन फ्रांस’ और ‘मोर देन लवर’ ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने अपनी वोकल कॉर्ड्स की सर्जरी करवाई, जिससे उनकी आवाज पहले से ज्यादा खुरदुरी और दमदार हो गई। इसी नई आवाज के साथ रिलीज हुआ ‘इट्स हार्टएक’ जिसने उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में बड़ी सफलता दिलाई।

‘टोटल एकलिप्स ऑफ द हार्ट’ ने बनाया ग्लोबल स्टार

1983 में संगीतकार जिम स्टेनमेन के साथ आया’टोटल एकलिप्स ऑफ द हार्ट’ उनके करियर का सबसे बड़ा गीत साबित हुआ। लगभग सात मिनट लंबे इस गाने का छोटा रेडियो संस्करण दुनियाभर में सुपरहिट हुआ और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड समेत कई देशों में नंबर-1 पर पहुंचा।

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इसके बाद ‘होल्टिंग आउठ फोर ए हीरो’ भी जबरदस्त हिट रही, जिसे फिल्म ‘फुटलूज’ के साउंडट्रैक में शामिल किया गया था। यह गीत भी आज तक उनके सबसे लोकप्रिय गानों में गिना जाता है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जताया शोक

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर बोनी टायलर के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बॉनी टायलर ब्रिटेन की महानतम रिकॉर्डिंग कलाकारों में से एक थीं।