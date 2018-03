बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सुई-धागा’ के कारण चर्चा में हैं। फिल्म में वरुण एक टेलर की भूमिका में नजर आएंगे। करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले वरुण धवन के साथ आज हॉलीवुड अभिनेत्रियां भी फिल्म करना चाहती हैं। जी हां, हाल ही में हॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री अमांदा सरनी ने वरुण धवन के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। अमांदा ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वरुण धवन को टैग करते हुए सवाल पूछा कि वह उनके साथ फिल्म कब कर रहे हैं। अमांडा के द्वारा किए गए ट्वीट का अभिनेता वरुण धवन ने मजेदार जवाब दिया।

हॉलीवुड अभिनेत्री अमांदा के ट्वीट का जवाब देते हुए वरुण धवन ने लिखा, “हां हां जल्द ही, मेरे पास एक प्लान भी है, लेकिन तम्हारे फैंस तुम्हें बहुत पसंद करते हैं।” अमांदा के ट्वीट के बाद उनके फैंस भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, “अमांदा अब बॉलीवुड फिल्म करेंगी, तो फिल्म बेशक सुपर हिट होगी।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “अमांदा तुम लकी हो कि वरुण धवन के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनकी किताब में फेल और पास नहीं होता। वह एक लकी चार्म हैं।”

So… @Varun_dvn when are we doing my first bollywood Movie together?

— Amanda Cerny (@AmandaCerny) March 6, 2018