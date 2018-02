हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज अपकमिंग फिल्म ‘मिशन इन्पॉसिबल’ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में टॉम जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान अभिनेता टॉम क्रूज ने फिल्म ‘मिशन इन्पॉसिबल’ के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में टॉम जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉम ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा वह हमेशा से इस तरह की फिल्म करना चाहते थे, यहां देखिए हेलीकॉप्टर स्टंट का लुक। वीडियो में टॉम हेलीकॉप्टर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म ‘मिशन इन्पॉसिबल: फॉलआउट’ सीरीज का छठी फिल्म है।

हॉलीवुड अभिनेता टॉम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह एक हेलीकॉप्टर स्टंट की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए टॉम ने कैप्शन लिखा, वह हमेशा से इसी तरह की सीरीज को करना चाहते थे। 55 साल के टॉम वीडियो में जबरदस्त स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। टॉम वीडियो में हेलीकॉप्टर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉम की सुरक्षा के लिए प्रोडक्शन हाउस की ओर से 13 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे जिनमें कैमरे भी लगे थे। टॉम से पहले किसी अन्य इस तरह के स्टंट को नहीं किया। वीडियो में लोग कहते हुए नजर आ रहे है कि टॉम किसी भी काम को पूरे मन और फोकस होकर करते हैं।

I’ve always wanted to do a sequence like this. Here’s a look at the helicopter stunt from #MissionImpossible. pic.twitter.com/C1cXFPiBZV

— Tom Cruise (@TomCruise) February 7, 2018