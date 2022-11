Sexiest Man Alive: इस एक्टर को मिला ‘सेक्सिएस्ट मैन अलाइव’ का खिताब, बोले- दोस्तों को चिढ़ाने का एक और मौका मिल गया

हॉलीवुड एक्टर क्रिस इवांस को ‘सेक्सिएस्ट मैन अलाइव’ का खिताब दिया गया।

क्रिस इवांस (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

