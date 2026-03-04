होली का त्योहार फिल्मी दुनिया के सितारे हमेशा से उत्साह के साथ मनाते आए हैं। फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी रंगों की धूम देखने को मिली है। जब बॉलीवुड की होली पार्टी का जिक्र होगा, तो सबसे पहले दिमाग में शोमैन राज कपूर की पार्टी की याद आती है। खास बात है कि आरके स्टूडियो की होली के सामने आज की तमाम ग्लैमर्स पार्टियों का रंग फीका नजर आता है। चलिए फिर होली के खास मौके पर आपके साथ राज कपूर की होली पार्टी से जुड़े कुछ रोचक किस्से शेयर करते हैं।

आरके स्टूडियो की यादगार होली

1950 के दशक में आरके स्टूडियो की होली की शुरुआत हुई थी। बता दें कि राज कपूर को अपनों के साथ रंगो का त्योहार मनाने का काफी शौक था। उनकी यह होली पार्टी धीरे-धीरे निजी पार्टी से बढ़कर पूरी इंडस्ट्री के लिए जश्न बन गई। इस पार्टी की पहचान यह थी कि यहां पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता था। इंडस्ट्री के बड़े सितारे होते थे, तो स्टूडियो के टेक्नीशियन से लेकर स्पॉटबॉय सभी रंगों के त्योहार का जश्न मनाते थे।

आरके स्टूडियो में राज कपूर बॉलीवुड के मशहूर सितारों को होली खेलने के लिए बुलाते थे। दिलीप कुमार से लेकर शशि कपूर जैसे दिग्गज सितारे भी इस पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए शामिल होते थे। स्टूडियो में एक बड़ा तालाब होता था, जिसमें रंग घोलकर सभी को डुबोया जाता था। खैर, राज कपूर उस दौर में इस बात का ध्यान रखते थे कि मस्ती में किसी के साथ कोई गलत हरकत ना हो। राज कपूर की होली पार्टी में बगैर किसी भेदभाव के इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता था।

अमिताभ बच्चन के घर की होली पार्टी

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा और बाद में जलसा पर होली पार्टी होती थी। उनके घर पर होने वाली पार्टी सुबह से लेकर शाम तक चलती थीं। गीतकार संगीत समीर अनजान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिग बी के घर की होली पार्टी बहुत मजेदार होती थी। अमिताभ बच्चन बतौर होस्ट रंग जमाने मे कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उनके घर की होली में मेहमानों का स्वागत टब में डुबोकर होता था।