Kumar Vishwas: डॉ. कुमार विश्वास (Dr. Kumar Vishvas) इस साल न्यूज़ चैनलों की ‘होली महफिल’ में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कुमार विश्वास ने कहा कि दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से वे इस बार न्यूज़ चैनलों के होली स्पेशल सूट में शिरकत नहीं करेंगे।

दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने एक न्यूज चैनल के होली स्पेशल कार्यक्रम का जिक्र करते लोगों से इसे देखने की अपील की थी। ट्वीट में लिखा था कि मनोज तिवारी और सपना चौधरी के अलावा डॉ. कुमार विश्वास भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाद में कुमार विश्वास ने खुद इस कार्यक्रम पर तस्वीर साफ की और कहा कि उन्होंने ऐसे किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की है।

कुमार विश्वास ने लिखा, ‘ये पिछले साल की रिकॉर्डिंग हो सकती है। इस साल दर्दनाक दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस की वजह से मैंने किसी भी टीवी चैनल के होली स्पेशल शूट में हिस्सा नहीं लिया है। इस बार होली भी सेलिब्रेट नहीं करूंगा बल्कि घर में ही बैठकर अपनी मातृभूमि और दुनिया के लिए ध्यान और प्रार्थना करूंगा’।

It might be a last year’s recording of mine as I haven’t participated in any TV Chanel’s Holi Special Shoot,Due to Heart breaking Delhi Violence and Corona virus.

Instead of celebrating holi this year,I Will meditate & pray for our Dear Motherland and World Lets colour peace https://t.co/9KIpLdQVmG

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) March 8, 2020