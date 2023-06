जहां मैं फिल्म के डायलॉग लिखता था जूते-चप्पल भी उतार कर जाता था… Adipurush पर उठे सवाल तो राइटर मनोज मुंतशिर ने दी सफाई

Adipurush: मनोज मुंतशिर ने कहा कि वह जब फिल्म के डायलॉग लिखते थे तो अपने जूते-चप्पल दफ्तर के बाहर उतारकर जाया करते थे।

आदिपुरुष के डायलॉग पर मनोज मुंतशिर का बयान (फोटो-इंस्टाग्राम manojmuntashir )

